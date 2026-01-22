多年備孕無用、慘痛流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆從素食改吃肉，結果順利懷上雙胞胎。示意圖／ingimage
美國內華達州一名女子花了多年時間備孕，卻屢次流產失敗。在流產8次以後她決定改變飲食習慣，結果在43歲自然懷孕，生下一對雙胞胎

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，布朗（Molly Brown）與霍斯尼（Zach Hosny）多年來奉行純素飲食。兩人本來是因腸躁症不適合吃肉，加上認為市售肉品不乾淨而不吃肉。不過在歷經八次流產、兩輪生育荷爾蒙療程後，布朗決定嘗試最後一條路，開始吃肉。

在接觸以肉類為主的飲食觀念後，布朗於2025年初重新把動物性蛋白質納入餐桌。早餐吃奶油煎蛋配培根，午餐吃牛絞肉，晚餐則是牛排加少量蔬菜，肉類成了每一餐的主角。沒想到只是改變飲食幾個月，她就自然懷上雙胞胎，讓夫妻倆又驚又喜。2025年12月，布朗順利生下兒子贊德（Zander）與萊德（Ryder），這才終於完成多年心願。

布朗坦言，她無法斷言是吃肉帶來改變，但動物性蛋白中有維生素B12、鐵、鋅與膽鹼等營養素，確實有助於生殖與胎兒發育，尤其對高齡產婦來說特別重要。她認為，攝取健康脂肪，或許也是讓她能順利生下寶寶的原因。

醫師提醒，過量紅肉與高脂肪飲食可能會對心血管造成影響，若要攝取蛋白質，在備孕與懷孕期間應選擇高品質、充分煮熟的肉類，並維持飲食平衡。對布朗而言，這場漫長的等待終於迎來美好結果，夫妻倆的飲食調整總算沒有白費。

