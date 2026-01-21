川普為何要強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有2大戰略重要性

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普垂涎格陵蘭已久，如今為了強取豪奪，揚言不惜對歐洲八個國家再祭關稅。路透
美國總統川普垂涎格陵蘭已久，如今為了強取豪奪，揚言不惜對歐洲八個國家再祭關稅。為什麼美國這麼想取得格陵蘭？一大原因是，格陵蘭的地理位置對美國極具戰略重要性。

究竟有多重要？

電影「大賣空」原型人物貝瑞指出，格陵蘭對美國有兩大戰略重要性。一，設置反彈道防禦系統，以攔截發射自俄羅斯/中國的洲際彈道飛彈（ICBM）而言，格陵蘭是最佳地點。二，格陵蘭也是設立攻擊性飛彈系統，以利威脅中俄的最佳地點。

數日前，華爾街日報刊出一幅圖表，顯示從俄羅斯境內軍事基地向美國華盛頓首府發射ICBM的彈道軌跡，由此可見，飛彈升到最高點之時，正好就飛越或接近格陵蘭的正上空，而飛彈觸及頂點之時，又正好是攔截能力最弱的時刻，因為行進速度在此時最緩慢。

把球拋上天空，也會見到相同的效應--拋上最高點時球速降到最低。

對有能力設法躲避攔截的智慧型導引飛彈而言，直接從正下方把它擊落，成功機率更高，因為那正是距離飛彈最近的路徑--也就是說，在那個地點，飛彈偵測到攔截企圖的預警時間最短。

美國已有權在格陵蘭島上四處設置軍事基地，想必也會擴及ICBM攔截系統的部署，但或許某些用途會引起歐洲國家反對。

