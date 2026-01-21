川普開除聯準會理事庫克案 美最高法院開庭審理

快訊

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國最高法院今天將聽取總統川普企圖開除聯準會理事庫克的言詞辯論，此案可能對聯準會的獨立性產生深遠影響。

去年8月，川普試圖解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的職務。庫克是聯準會利率制定委員會的重要官員。川普指控她涉及住房抵押貸款詐欺，但庫克否認相關指控。

由保守派主導的最高法院已禁止川普立即開除庫克，允許她留任原職，直到最高法院審理挑戰將庫克解職的訴訟案。

知情人士告訴法新社，聯準會主席鮑爾（JeromePowell）計劃親自出席今天的最高法院庭審，凸顯此案的重要性以及庫克獲得的公眾支持。

川普正在加大對聯準會的施壓攻勢，包括對聯準會主席鮑爾本身展開刑事調查。本月稍早，鮑爾透露聯邦檢察官已針對聯準會總部的整修工程對他展開調查。

鮑爾對這項調查予以駁斥，稱這是出於政治動機，試圖影響聯準會的利率制定，其他主要中央銀行總裁也表態聲援鮑爾。

庫克是首位出任聯準會理事的非裔女性，川普試圖開除她以及對鮑爾展開的調查，象徵總統控制聯準會的行動大幅升級。川普已多次批評聯準會拒絕他更積極降息的要求。

透過將庫克趕下台，共和黨籍的川普有可能在聯準會理事會增添另一種聲音，從而試圖將利率引導至他偏好的方向。

此案的裁決結果，也可能決定聯準會免受政治壓力的法律保護是否依然有效，或者總統是否可以針對聯準會領導階層成員採取行動。

多位前聯準會主席最近警告，削弱聯準會獨立性可能將對「通貨膨脹」與經濟運作帶來「極為負面的後果」。

