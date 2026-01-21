川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地
華爾街日報報導，美國總統川普預定美東時間20日赴達沃斯出席世界經濟論壇年會，不料空軍一號高空中發生「輕微電力問題」，稍早在美國東岸外海急轉彎，返回安德魯斯聯合基地。川普將改乘另一架飛機前往瑞士。
白宮發言人李維特稍早證實，空軍一號在前往瑞士途中，於起飛後不到1小時即折返，返回位於馬里蘭州的安德魯斯聯合基地，原因是飛機出現「輕微電力問題」。
李維特描述，起飛後，空軍一號機組人員發現一項輕微電力問題，出於謹慎考量選擇折返基地。她並表示：「總統與團隊將改搭另一架飛機，繼續前往瑞士。」
CNN引述來自ADS-B Exchange的開源航班追蹤數據顯示，空軍一號在大西洋上空、靠近紐約州蒙托克（Montauk）的空域轉向；蒙托克位於長島（Long Island）最東端附近。
