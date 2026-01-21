川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日乘空軍一號準備赴瑞士達沃斯，不料飛機在高空中出現電力問題，專機緊急折返。圖/擷自@sentdefender在X的照片
美國總統川普20日乘空軍一號準備赴瑞士達沃斯，不料飛機在高空中出現電力問題，專機緊急折返。圖/擷自@sentdefender在X的照片

華爾街日報報導，美國總統川普預定美東時間20日赴達沃斯出席世界經濟論壇年會，不料空軍一號高空中發生「輕微電力問題」，稍早在美國東岸外海急轉彎，返回安德魯斯聯合基地。川普將改乘另一架飛機前往瑞士

白宮發言人李維特稍早證實，空軍一號在前往瑞士途中，於起飛後不到1小時即折返，返回位於馬里蘭州的安德魯斯聯合基地，原因是飛機出現「輕微電力問題」。

李維特描述，起飛後，空軍一號機組人員發現一項輕微電力問題，出於謹慎考量選擇折返基地。她並表示：「總統與團隊將改搭另一架飛機，繼續前往瑞士。」

CNN引述來自ADS-B Exchange的開源航班追蹤數據顯示，空軍一號在大西洋上空、靠近紐約州蒙托克（Montauk）的空域轉向；蒙托克位於長島（Long Island）最東端附近。

相關新聞

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

華盛頓郵報20日刊登《國家評論》（National Review）資深政治記者葛拉赫蒂（Jim Geraghty）的投書...

美貿易代表：4月川習會之前 中美擬進行新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾周二（20日）表示，在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平計劃中的4月會談之前，美中可能舉行新一輪的貿...

台積電ADR大跌4.5% 受美股大盤拖累 聯電狂漲15.9%

台積電ADR周二大跌4.5%，收在327.16美元，較台北交易溢價縮為16.5%。聯電（2303）ADR飆漲16%，隨台...

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

美國總統川普去年重返白宮，今天執政滿週年，他在記者會上細數政策成果，包括台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資。他也稱...

曼達尼加稅恐加速人口外流 紐約嚴查富人「南遷」避稅

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)試圖推動富人稅的舉措，常遭批會造成富人大量外流。不過，針對這一可能的趨勢，...

