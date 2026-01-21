消息人士：美國將裁減約200個駐北約職位
3名知情人士本週表示，美國計畫削減派駐於數個北大西洋公約組織（NATO）關鍵指揮中心的人員數量，此舉恐加深歐洲各國疑慮，擔心華府對該軍事同盟的承諾有所動搖。
川普政府已將此事告知部分歐洲國家首都。美國將從負責監督與規劃聯盟軍事及情報行動的北約機構中，裁減約200個職位。由於涉及私下外交對話，消息人士要求匿名。
消息人士指出，受到影響的機構包括設於英國的北約情報融合中心（NATO Intelligence Fusion Centre）以及位於布魯塞爾的盟軍特種作戰部隊司令部（AlliedSpecial Operations Forces Command）。此外，設於葡萄牙、負責監督部分海上行動的北約打擊支援部隊（STRIKFORNATO），以及其他數個類似的北約機構，也將面臨裁減。
消息人士並未說明美國為何決定削減北約相關職位，但這些行動大致符合川普政府公開表達、希望將更多資源轉向西半球的政策方向。
「華盛頓郵報」率先報導了這項決定。
相較於美國駐歐洲的整體軍力規模，這些變動幅度不大，且不一定代表美國將全面撤離歐洲。目前約有8萬名美軍駐紮歐洲，其中近半數部署於德國。
儘管如此，這些舉動仍可能挑起歐洲對北約未來的焦慮。鑒於美國總統川普加強推動奪取丹麥屬地格陵蘭的行動，北約內部對未來的憂慮已然升高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言