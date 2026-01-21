快訊

30年選手生涯劃句點 網球女將詹詠然正式宣告退役

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

消息人士：美國將裁減約200個駐北約職位

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

3名知情人士本週表示，美國計畫削減派駐於數個北大西洋公約組織（NATO）關鍵指揮中心的人員數量，此舉恐加深歐洲各國疑慮，擔心華府對該軍事同盟的承諾有所動搖。

川普政府已將此事告知部分歐洲國家首都。美國將從負責監督與規劃聯盟軍事及情報行動的北約機構中，裁減約200個職位。由於涉及私下外交對話，消息人士要求匿名。

消息人士指出，受到影響的機構包括設於英國的北約情報融合中心（NATO Intelligence Fusion Centre）以及位於布魯塞爾的盟軍特種作戰部隊司令部（AlliedSpecial Operations Forces Command）。此外，設於葡萄牙、負責監督部分海上行動的北約打擊支援部隊（STRIKFORNATO），以及其他數個類似的北約機構，也將面臨裁減。

消息人士並未說明美國為何決定削減北約相關職位，但這些行動大致符合川普政府公開表達、希望將更多資源轉向西半球的政策方向。

「華盛頓郵報」率先報導了這項決定。

相較於美國駐歐洲的整體軍力規模，這些變動幅度不大，且不一定代表美國將全面撤離歐洲。目前約有8萬名美軍駐紮歐洲，其中近半數部署於德國。

儘管如此，這些舉動仍可能挑起歐洲對北約未來的焦慮。鑒於美國總統川普加強推動奪取丹麥屬地格陵蘭的行動，北約內部對未來的憂慮已然升高。

北約 美國 川普

延伸閱讀

川普即將任命新聯準會主席 星展銀喊金價6,600美元

川普：若紐松當總統 美國很快變委內瑞拉

川普為奪格陵蘭揚言加稅 恐因最高法院裁決翻盤

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

相關新聞

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

華盛頓郵報20日刊登《國家評論》（National Review）資深政治記者葛拉赫蒂（Jim Geraghty）的投書...

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

華爾街日報報導，美國總統川普預定美東時間20日赴達沃斯出席世界經濟論壇年會，不料空軍一號高空中發生「輕微電力問題」，稍早...

美貿易代表：4月川習會之前 中美擬進行新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾周二（20日）表示，在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平計劃中的4月會談之前，美中可能舉行新一輪的貿...

台積電ADR大跌4.5% 受美股大盤拖累 聯電狂漲15.9%

台積電ADR周二大跌4.5%，收在327.16美元，較台北交易溢價縮為16.5%。聯電（2303）ADR飆漲16%，隨台...

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

美國總統川普去年重返白宮，今天執政滿週年，他在記者會上細數政策成果，包括台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資。他也稱...

曼達尼加稅恐加速人口外流 紐約嚴查富人「南遷」避稅

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)試圖推動富人稅的舉措，常遭批會造成富人大量外流。不過，針對這一可能的趨勢，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。