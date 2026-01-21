美眾議員提「豪豬法案」 加速對台軍售流程

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電

美國聯邦參議院去年底一致通過「豪豬法案」後，聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼也提出眾院版法案，法案內容包括將台灣定義為「北約+」（NATO Plus）國家，加速美國對台軍售流程。

參院去年12月一致通過「豪豬法案」（PORCUPINEAct），包括修正「武器出口管制法」，將台灣納入適用較短認證與通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。

共和黨籍的聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）辦公室今天發布新聞稿表示，魏特曼提出眾院版的「豪豬法案」，將加速對美國關鍵印太夥伴台灣的武器採購流程。法案共同主導人包括共和黨籍眾議員瑪肯西（Ryan Mackenzie）及民主黨籍眾議員戴維斯（DonDavis）、貝拉（Ami Bera）。

根據新聞稿，眾院版這項法案名稱全名為「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」（Providing OurRegional Companions Upgraded Protection in NefariousEnvironments Act），依起首英文字母簡稱為PORCUPINE Act（豪豬法案）。

新聞稿指出，法案主要內容包括將台灣定義為「北約+」國家，代表對台軍售的審批時間縮短；授權總統減少或免除對台軍售的部分費用；精簡特定軍售的報告要求；要求美國國務院對加速盟友向台灣轉讓軍事裝備的許可進行可行性評估。

身兼眾院軍委會副主席的魏特曼透過新聞稿表示，台灣是美國重要的區域夥伴，美國在印太地區的戰略夥伴們正面臨中國共產黨日益增加的侵擾行為，「現在比以往任何時候都更需要確保台灣有自我防衛的軍事能力」。這項跨黨派法案將削減繁瑣規定，加速台灣的武器採購流程。

戴維斯表示，台灣處於民主與威權對抗的前線，隨著來自中共的壓力持續升高，台灣比以往任何時候都更需要資源來捍衛其主權，「更強大的台灣能嚇阻侵略、保護民主，也讓美國更安全」。

身為眾院「國會台灣連線」共同主席，貝拉指出，「這項法案強化了我們對台灣自我防衛的承諾，並重申美國與其民主夥伴站在一起」。

瑪肯西也說，在印太安全挑戰日益增加之際，「我們需要確保夥伴們能在沒有非必要延誤的情況下獲得防衛能力」，透過簡化對信任盟友的認證與許可程序，這項法案促進區域穩定並有助防止衝突。

美國國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。

