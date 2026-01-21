川普為奪格陵蘭揚言加稅 恐因最高法院裁決翻盤

美國貿易律師告訴財經媒體CNBC，美國最高法院即將對總統川普關稅措施作出的裁決，可能影響川普針對格陵蘭主權議題威脅對北大西洋公約組織（NATO）成員國加徵關稅的計畫。

律師指出，川普上週末針對格陵蘭發出的關稅威脅，其法律依據可能與他先前根據國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act,IEEPA）實施的關稅相同。這個策略的合法性將由最高法院裁定，相關裁決預計最快本週出爐。

美國禮德律師事務所（Reed Smith）合夥人兼全球監管執法小組（Global Regulatory Enforcement Group）主席羅艾爾（Michael Lowell）表示：「雖然總統尚未明確說明這些關稅是否依據IEEPA，但美國最高法院對IEEPA作出的裁決，很可能影響針對格陵蘭威脅祭出關稅的結果。」

羅艾爾說：「如同針對巴西的關稅措施；如果最高法院裁定IEEPA沒有賦予總統徵收關稅的權力，那麼威脅對北約成員國徵收的這些關稅將變成非法。」

川普本月17日宣布，如果無法達成讓華府收購格陵蘭的協議，8個歐洲國家將面臨逐漸升高的關稅，自2月1日起先徵收10%，6月1日將調升至25%。

美國最高法院今天早上公布的最新一批裁決中，沒有包括關稅案件。

羅艾爾說，如果法院推翻了關稅措施，「從那些國家進口產品的企業，可能仍需要提起訴訟來執行裁決」。不過，「由於裁決將使得法律立場變得明確，這將會是一場快速的訴訟」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，最高法院「極不可能」推翻川普依據緊急權力徵收關稅的做法。即使政府敗訴，川普官員也已表示，新關稅將立即生效。

川普政府可能採取的另一項策略，是援引1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section232）。貿易律師指出，總統可能利用最近針對關鍵礦產完成的第232條款調查來徵收關稅。格陵蘭是一座礦產資源豐富的島嶼，是丹麥的半自治領土。

在1月14日發布的公告中，川普援引第232條款的權限，指示與外國談判達成協議，以「確保美國擁有充足的關鍵礦產供應，並盡快降低供應鏈的脆弱性」。

公告指出，如果協商不順利，「沒有及時達成令人滿意的協議，那麼實施如關稅等進口限制措施，可能就是合適的做法」。

雖然川普近期依據第232條款採取的行動，包含立即對產品加徵關稅，但在最新涉及關鍵礦產的第232條款政策中，措辭顯示政府行政部門保留了總統加徵關稅的權利。

投資銀行TD Cowen分析師在近期致客戶的報告中提到：「無論IEEPA案的結果如何，第232條款仍是一項強而有力且未受影響的工具，政府很可能會繼續以此祭出額外關稅。重要的是，我們注意到這些關稅不會與IEEPA關稅疊加。」