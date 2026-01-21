美貿易代表：4月川習會之前 中美擬進行新一輪貿易談判

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長貝森特去年9月，與中國國務院副總理何立峰在西班牙馬德里會談。 路透
美國貿易代表葛里爾周二（20日）表示，在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平計劃中的4月會談之前，美中可能舉行新一輪的貿易談判。

葛里爾正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇。他對記者說：「我們有可能在那（川習會）之前會談，並嘗試就我們可以進行貿易的非敏感領域，達成某種進一步協議。」

美中下一輪的諮商將避開諸如技術競爭、稀土這類的高敏感議題。因為葛里爾強調，「我們不要在出口管制、投資，以及所有這些涉及高科技和國家安全的高度敏感領域上，糾纏不休，而是來談談基本的商品和服務」。

葛里爾被問到當前為期一年的中美貿易「休兵」，是否就是川普政府暫緩對中國大陸採取任何競爭性的舉措，他回答：「並未按下暫停鍵。」葛里爾以最近限制外國無人機為例說，「你們會看到，所有常規的出口管制都會繼續推進」。

也在達沃斯的美國財政部長貝森特同日提到，北京已履行購買美國黃豆的協議，兩國期待明年的採購量達到2,500萬噸。但他建議中國大陸應該「稍微多買一些」，因為川普在與習近平的會晤中總是會提及這個問題。

貝森特還說，稀土磁體目前「按預期出口」，履約率「在90%以上，我認為這相當令人滿意」。稀土磁體是2025年中美貿易談判中的一個關鍵癥結所在，也是北京方面的一個重要籌碼，

貝森特周一在當地與中國國務院副總理何立峰舉行了一場非正式會談。在貿易緊張升高、雙方對彼此商品課徵的關稅一度飆升至遠高於100%的期間，貝森特與何立峰一直是美中主要談判代表。

雙方於去年5月在日內瓦的會面，開啟了一連串談判，後續又在倫敦、斯德哥爾摩、馬德里與吉隆坡舉行會談，最終促成休兵協議，華府與北京因而降低關稅與出口管制。

