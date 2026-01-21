川普：若紐松當總統 美國很快變委內瑞拉

美國總統川普和加州州長紐松今天隔空交火；紐松在達沃斯罕見爆粗口，以暴龍比喻川普，「要不跟他交配、要不被他吞掉」；川普則在執政週年記者會上抨擊紐松，表示若紐松當家，美國很快會變委內瑞拉。

世界經濟論壇（WEF）在瑞士達沃斯舉行，不少領袖對於美國總統川普（Donald Trump）欲收購格陵蘭做出回應，有意角逐白宮大位的加州州長紐松（GavinNewsom）在場邊被問到相關問題時態度強硬，呼籲歐洲人、領袖們不要當共犯。

紐松說：「跟川普談外交？他就是一隻暴龍，你不是跟他交配，就是被他吞掉，只有這兩種結果...我應該帶一整箱護膝來這裡，發給所有世界領袖。」據美國政治新聞網POLITICO指出，紐松在自己的網站上販售護膝。紐松的發言在美國掀起兩極評價。

自去年夏天川普不顧紐松反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐松批評力道更趨強硬。

紐松去年證實正在考慮參選總統。他被外界視為獲民主黨提名的主要人選之一。

川普今天則在執政週年記者會上抨擊加州及紐松：「加州州長真的幹得很糟。他（紐松）正在摧毀那個州。如果他有一天治理國家，這個國家很快就會變成委內瑞拉。」

川普日前對委內瑞拉採取軍事行動，逮捕前左派領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，川普在記者會上回憶自己和紐松曾經有不錯的交情，但終究走偏了，並直言「我就是討厭加州現在被治理的方式」。