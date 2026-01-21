快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

川普：若紐松當總統 美國很快變委內瑞拉

中央社／ 舊金山20日專電

美國總統川普和加州州長紐松今天隔空交火；紐松在達沃斯罕見爆粗口，以暴龍比喻川普，「要不跟他交配、要不被他吞掉」；川普則在執政週年記者會上抨擊紐松，表示若紐松當家，美國很快會變委內瑞拉。

世界經濟論壇（WEF）在瑞士達沃斯舉行，不少領袖對於美國總統川普（Donald Trump）欲收購格陵蘭做出回應，有意角逐白宮大位的加州州長紐松（GavinNewsom）在場邊被問到相關問題時態度強硬，呼籲歐洲人、領袖們不要當共犯。

紐松說：「跟川普談外交？他就是一隻暴龍，你不是跟他交配，就是被他吞掉，只有這兩種結果...我應該帶一整箱護膝來這裡，發給所有世界領袖。」據美國政治新聞網POLITICO指出，紐松在自己的網站上販售護膝。紐松的發言在美國掀起兩極評價。

自去年夏天川普不顧紐松反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐松批評力道更趨強硬。

紐松去年證實正在考慮參選總統。他被外界視為獲民主黨提名的主要人選之一。

川普今天則在執政週年記者會上抨擊加州及紐松：「加州州長真的幹得很糟。他（紐松）正在摧毀那個州。如果他有一天治理國家，這個國家很快就會變成委內瑞拉。」

川普日前對委內瑞拉採取軍事行動，逮捕前左派領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，川普在記者會上回憶自己和紐松曾經有不錯的交情，但終究走偏了，並直言「我就是討厭加州現在被治理的方式」。

川普 美國 記者會

延伸閱讀

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

川普關稅威脅 梅爾茨：德經濟依賴出口反制須審慎

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

川普欲取格陵蘭 歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

相關新聞

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

華盛頓郵報20日刊登《國家評論》（National Review）資深政治記者葛拉赫蒂（Jim Geraghty）的投書...

美貿易代表：4月川習會之前 中美擬進行新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾周二（20日）表示，在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平計劃中的4月會談之前，美中可能舉行新一輪的貿...

台積電ADR大跌4.5% 受美股大盤拖累 聯電狂漲15.9%

台積電ADR周二大跌4.5%，收在327.16美元，較台北交易溢價縮為16.5%。聯電（2303）ADR飆漲16%，隨台...

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

美國總統川普去年重返白宮，今天執政滿週年，他在記者會上細數政策成果，包括台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資。他也稱...

曼達尼加稅恐加速人口外流 紐約嚴查富人「南遷」避稅

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)試圖推動富人稅的舉措，常遭批會造成富人大量外流。不過，針對這一可能的趨勢，...

紐時：從報復到軍權 川普回任首年一再試探總統權力極限

紐約時報18日分析，川普總統第二任期大量擴張行政權力，尤其希望把「單一行政權理論」(unitary executive ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。