何立峰在達沃斯捍衛陸經濟模式：不僅願做世界工廠 更願做世界市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國國務院副總理何立峰在達沃斯為中國經濟政策辯護，表示中國不僅願做世界工廠，也希望成為世界市場。路透
中國國務院副總理何立峰在達沃斯為中國經濟政策辯護，表示中國不僅願做世界工廠，也希望成為世界市場。路透

中國國務院副總理何立峰為中國經濟政策辯護，並釋出透過擴大國內市場准入、緩解貿易失衡的政策訊號。

身為中國對外經貿事務的主要負責官員，何立峰周二在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，向國際工商界與政界領袖發表談話，試圖化解外界對中國出口「洪流」的疑慮。他表示，中國將自己定位為各國的商業夥伴，而非競爭對手。中國去年寫下創紀錄的1.2兆美元貿易順差。

何立峰表示，中國將自己視為其他國家的商業夥伴，而非對手。中國去年錄得創紀錄的1.2萬億美元貿易順差。

何立峰指出，中國從未刻意追求貿易順差，不僅希望成為世界工廠，也願意成為世界市場。

這番表態，意在與美國總統川普近期的強硬言論形成對比。川普先前因法國總統馬克宏拒絕加入其主導的和平委員會，揚言對法國葡萄酒加徵高額關稅。

何立峰在達沃斯的講話，將中國塑造成合作、自由貿易與多邊主義的支持者，重申北京長期主張的多項論述。他表示，世界不能倒退回弱肉強食的叢林法則，中國的發展是全球經濟發展的機遇，而非威脅。

在川普掀起關稅戰後，去年何立峰是代表中國與美國進行磋商以緩和緊張局勢的關鍵官員之一。他與由美國財政部長貝森特及美國貿易代表葛里爾率領的美方團隊展開磋商，雙方歷經五輪談判於去年10月達成「休戰」協議。

這項為期一年的安排雖暫時緩解全球兩大經濟體之間的緊張關係，但川普近期在委內瑞拉、伊朗等與中國關係密切國家的行動，仍可能考驗這份脆弱的「休戰」。

不過截至目前，協議仍得以維持。習近平與川普今年規劃會面四次；若4月峰會成行，川普將成為半年內第五位訪問中國的七國集團領導人。

在達沃斯，何立峰也呼籲中美把握對雙方都有利的合作契機。他含蓄提及部分針對中國的科技限制時表示，許多時候是中國有購買需求，但對方不願出售。

此外，何立峰表示，中國正透過提高居民收入與擴大內需，將消費打造為經濟成長的關鍵引擎，目標是在製造大國的基礎上成為消費大國。他強調，中國的發展主要來自改革、開放與創新，而非外界所稱的政府補貼。

