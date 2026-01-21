快訊

海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

台美貿易協定 美促我農產品、汽車全面開放市場

台積電ADR大跌4.5% 受美股大盤拖累 聯電狂漲15.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電12日股價以1700元台幣開高後一度衝達1705元台幣， 追平先前所創的歷史新高價。路透
台積電12日股價以1700元台幣開高後一度衝達1705元台幣， 追平先前所創的歷史新高價。路透

台積電ADR周二大跌4.5%，收在327.16美元，較台北交易溢價縮為16.5%。聯電（2303）ADR飆漲16%，隨台北交易連三日大漲補漲。

美股三大指數周二創下三個月來最大單日跌幅。川普對歐洲發出新關稅重創市場信心，加上日本債市拋售潮推升全球債券殖利率，標普 500 指數重挫逾 2%，抹去 2026 年迄今漲幅。

周二在馬丁·路德·金紀念日假期後恢復交易，道瓊工業指數大跌 870.74 點，跌幅 1.8%，收在 48,488.59 點。標普 500 指數重摔 143.15 點，跌幅 2.1%，收在 6,796.86 點。

科技股賣壓尤為沉重，那斯達克綜合指數重挫 561.07 點，跌幅達 2.4%，收在 22,954.32 點。標普 500 與那指雙雙跌破 50 日移動均線，顯示技術面已大幅轉弱。

資訊科技股跌幅最重，其中半導體股從上周末受台積電財報激勵的漲勢中回落。費城半導體指數在長假前夕才創下紀錄高點，周二收盤則下跌 1.7%。

台灣加權股價指數周二上漲120.70點，漲幅0.4%，收在31,759.99點。台積電（2330）漲0.9%收在1,775元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,068.37 -4.5% 1,775.00 16.5%

日月光投控 ASX US 298.72 -2.6% 296.00 0.9%

聯電 UMC US 68.15 +15.9% 67.80 0.5%

中華電信 CHT US 134.00 +0.5% 133.00 0.8%

指數 台積電 標普

延伸閱讀

大摩展望今年 權王台積電AI營收占比將倍增

台積電鉅額交易驚見20張1,822元「仙人指路」 台股動能上看32,142點

AI 吃電、 台積電擴廠 中興電急拉漲停、華城回千元關卡

台積電權重破63％…0050還能分散風險？公開3種「黃金比例」配置：積極型這樣買

相關新聞

台積電ADR大跌4.5% 受美股大盤拖累 聯電狂漲15.9%

台積電ADR周二大跌4.5%，收在327.16美元，較台北交易溢價縮為16.5%。聯電（2303）ADR飆漲16%，隨台...

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

美國總統川普去年重返白宮，今天執政滿週年，他在記者會上細數政策成果，包括台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資。他也稱...

曼達尼加稅恐加速人口外流 紐約嚴查富人「南遷」避稅

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)試圖推動富人稅的舉措，常遭批會造成富人大量外流。不過，針對這一可能的趨勢，...

紐時：從報復到軍權 川普回任首年一再試探總統權力極限

紐約時報18日分析，川普總統第二任期大量擴張行政權力，尤其希望把「單一行政權理論」(unitary executive ...

明州聖保羅苗族市長賀高麗 也擔心因「外貌或族裔」被ICE攔查

明尼蘇達州首府聖保羅市(St. Paul)市長賀高麗(Kaohly Her，音譯)日前在一場聽證會上指出，多名居民曾向她...

80多年白宮東廂防空洞拆了 神祕地下碉堡將重建

有線電視新聞網(CNN)19日報導，珍珠港事件發生後，羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)1941年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。