台積電ADR大跌4.5% 受美股大盤拖累 聯電狂漲15.9%

台積電ADR周二大跌4.5%，收在327.16美元，較台北交易溢價縮為16.5%。聯電（2303）ADR飆漲16%，隨台北交易連三日大漲補漲。

美股三大指數周二創下三個月來最大單日跌幅。川普對歐洲發出新關稅重創市場信心，加上日本債市拋售潮推升全球債券殖利率，標普 500 指數重挫逾 2%，抹去 2026 年迄今漲幅。

周二在馬丁·路德·金紀念日假期後恢復交易，道瓊工業指數大跌 870.74 點，跌幅 1.8%，收在 48,488.59 點。標普 500 指數重摔 143.15 點，跌幅 2.1%，收在 6,796.86 點。

科技股賣壓尤為沉重，那斯達克綜合指數重挫 561.07 點，跌幅達 2.4%，收在 22,954.32 點。標普 500 與那指雙雙跌破 50 日移動均線，顯示技術面已大幅轉弱。

資訊科技股跌幅最重，其中半導體股從上周末受台積電財報激勵的漲勢中回落。費城半導體指數在長假前夕才創下紀錄高點，周二收盤則下跌 1.7%。

台灣加權股價指數周二上漲120.70點，漲幅0.4%，收在31,759.99點。台積電（2330）漲0.9%收在1,775元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,068.37 -4.5% 1,775.00 16.5%

日月光投控 ASX US 298.72 -2.6% 296.00 0.9%

聯電 UMC US 68.15 +15.9% 67.80 0.5%

中華電信 CHT US 134.00 +0.5% 133.00 0.8%