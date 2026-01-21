川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電
美國總統川普重返白宮執政滿週年，在記者會上細數政策成果。 歐新社
美國總統川普重返白宮執政滿週年，在記者會上細數政策成果。 歐新社

美國總統川普去年重返白宮，今天執政滿週年，他在記者會上細數政策成果，包括台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資。他也稱，關稅措施有助加強美國國安並帶來龐大稅收，盼美最高法院對關稅案作出正確決定。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）預定今天進行新聞簡報，她會前突然發文宣布，將有「特別嘉賓」一同加入。川普（Donald Trump）隨後和她一同現身白宮新聞簡報室舉行記者會。

川普在記者會上展示一大疊寫滿執政週年成就的文件並細數經濟成長、邊境安全、降低通膨、簽署貿易協議降低美國商品出口障礙、企業承諾擴大對美投資、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（NicolasMaduro）及打擊伊朗核設施等政績。

川普並點名承諾擴大投資的企業，包括蘋果公司、輝達（NVIDIA）、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）、日本汽車製造商本田（Honda）等。

他也在記者會上提及，上任以來祭出的關稅措施有助加強美國國家安全並帶來龐大稅收。

川普重返白宮以來關稅措施不斷，盼藉以減少美國貿易逆差問題及促使製造業回流美國。他除了對各國開徵對等關稅，還針對不同產業祭出個別關稅；面臨關稅威脅下，許多美國及外國企業紛紛宣布擴大對美投資。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，美國最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，但至今尚未作出裁決。

川普今天說，「我們正焦急等待案件結果」，若政府輸了，就可能必須盡力「把錢償還回去」。他希望最高法院能為國家做出正確決定，「如果他們不這麼做，將會造成問題」。

台美關稅談判上週達成協議，美國對台的對等關稅調降為15%且不疊加，也將擴大供應鏈投資合作。對於美國最高法院將裁定川普對等關稅的合法性，行政院副院長鄭麗君已表示，談判小組持續密切關注，也必須推估美國政府會如何因應。

美國最高法院 川普 台積電

