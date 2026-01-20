獲邀入川普加薩和平理事會 新加坡外交部：評估中

快訊

中央社／ 新加坡20日專電

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」引起討論。新加坡外交部今天發布新聞資料，表示已收到美國邀請加入和平理事會，「目前正就此邀請進行評估」；馬來西亞首相安華則指出，對設和平理事會採謹慎立場。

美國總統川普宣布成立「加薩和平理事會」，邀請多國領袖參與，引起各界討論。

新加坡外交部今天發布新聞資料答覆媒體詢問時表示，新加坡政府已收到美國邀請加入和平理事會，「目前正就此邀請進行評估」（currently assessing theinvitation）。

去年10月，新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）在國會答覆議員提問時提及加薩議題。當時他指出，過去新加坡與當地非政府組織、世界糧食計劃署及多家醫院密切合作，提供人道援助。

維文表示，加薩當務之急是加快人道援助步伐，前提是陸路通道能開放，以便必要規模的物資能運送入境。

大馬媒體光明日報、東方日報報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天在國會下議院備詢時表示，基本上馬來西亞支持任何有助於維護和平的措施，不過對於該理事會的成立方式及其成員組成，「仍有一些保留」，因此採取謹慎立場。

安華表示，在以色列持續對加薩發動攻擊的情況下，成立該理事會的提議並非一個合理解決方案。

法新社報導，和平理事會最初的構想是為監督戰後加薩（Gaza）地區的重建工作，但相關章程似未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

法新社也引述章程指出，川普不僅將擔任理事會主席，也是首屆的美國代表，「主席擁有專屬權力，可視必要性或適當性設立、修改或解散附屬機構，以履行和平理事會的使命」。

