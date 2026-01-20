快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

川普關稅誰買單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／即時報導
德國智庫研究發現，美國關稅成本幾乎全由美國買方承擔，最終轉嫁給消費者。路透
德國智庫研究發現，美國關稅成本幾乎全由美國買方承擔，最終轉嫁給消費者。路透

德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的最新研究顯示，美國總統川普任內實施的關稅政策，其成本高達96%由美國進口商與消費者承擔，僅約4%由外國出口商支付。

這項周一發表的報告分析2024年1月至2025年11月間、價值近4兆美元的逾2,500萬筆貨運紀錄，發現關稅幾乎完全轉嫁至美國國內價格。

研究指出，，美國進口價格與關稅幾乎一比一上升，貿易量則隨之萎縮。美國政府2025年新增的2,000億美元關稅收入，實質上「幾乎全由美國人負擔」，而非川普所稱「由外國支付」。

這項結論與哈佛商學院、耶魯大學預算實驗室，以及德意志銀行、美國銀行等多家金融機構先前的研究結果一致。

研究進一步說明，關稅成本先衝擊進口商與批發商，再傳導至製造商與零售商，企業只得選擇吸收成本或轉嫁給消費者。最終，美國消費者面臨更高售價，連帶商品供應受限——無論是進口品，或是使用外國零組件的美國製品。

美國 消費者 川普

延伸閱讀

卓榮泰：川普關稅案裁決衝擊多少都有 待確定後因應

圖表／倪世傑論「川普治下國際秩序」的6種觀點

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

與聯合國分庭抗禮？ 川普加薩和平理事會重點一次看

相關新聞

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安

世界經濟論壇（WEF）年會19日於瑞士達沃斯開幕，美、加、法、德多國領袖與會，美國總統川普預定21日抵達並發表演說，瑞士...

美警告歐盟勿反制獲取格陵蘭 稱曾買過維京群島

美國財政部長貝森特表示，若歐洲國家因格陵蘭對川普威脅加稅採取報復關稅，這種作法「非常不智」。貝森特並以維京群島與巴拿馬運...

貝森特開酸歐盟反制能力：最強武器恐怕是成立工作小組

美國財政部長貝森特質疑，歐盟能否迅速針對川普的格陵蘭關稅威脅做出強硬回應。他預期，歐盟更可能先成立「可怕的歐洲工作小組」...

美中情局微電影徵中國線民 簡中9步驟教學暗網爆料

美國中央情報局上架簡體中文影片廣徵中國線民，內容聚焦「爆料9步驟」，並穿插現金交易、深夜停車場等場景，運鏡不輸專業電影。...

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

丹麥周一向格陵蘭增派部隊及軍備。此舉被視為對美國總統川普拒絕排除以武力取得這座北極島嶼，以及他威脅對參與格陵蘭軍演的八個...

川普 史上第一個AI梗圖總統

法新社說，川普已成為史上第一個將人工智慧（ＡＩ）生成影像作為政治溝通核心工具的美國總統。他酷愛發出ＡＩ生成的梗圖和影像，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。