快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

美警告歐盟勿反制獲取格陵蘭 稱曾買過維京群島

中央社／ 達沃斯19日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。 歐新社
美國財政部長貝森特。 歐新社

美國財政部長貝森特表示，若歐洲國家因格陵蘭對川普威脅加稅採取報復關稅，這種作法「非常不智」。貝森特並以維京群島與巴拿馬運河為例，表示它們都是美國買回來的。

法新社報導，貝森特（Scott Bessent）在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WorldEconomic Forum）場邊期間對媒體表示，如果歐洲國家要報復：「我認為那將是非常不智。」

他指出，川普之所以希望掌控丹麥自治領格陵蘭（Greenland），係因認定其為「戰略資產」，並強調「我們不會把我們所在半球的安全外包給任何人」。

針對川普近日聯繫挪威總理，內容似乎將他追索格陵蘭一事與未能獲得諾貝爾和平獎相連結，貝森特表示：「

我對總統給挪威的信件一無所知。」

不過他也補充：「我認為，稱總統係因諾貝爾和平獎才這麼做，完全是無稽之談。」

川普週末表示，自2月1日起，英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典，所有輸往美國的商品都將課徵10%關稅，直到丹麥同意讓出格陵蘭為止。

這項宣布引發美國盟友強烈不滿，痛批是「勒索」行為。德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）今天也表示，歐洲正準備採取反制措施。

媒體稍晚詢問貝森特，除「獲得格陵蘭」這個極端結果外，有沒有可能透過其他方式來達成協議。貝森特說：「目前我會相信川普總統所說的。」

他並向包括法新社在內的一小群媒體舉例說：「美國是怎麼得到巴拿馬運河（Panama Canal）？我們是從法國人手中買來的。」

「那美國又是怎麼得到美屬維京群島（US VirginIslands）？我們是向丹麥買的。」

貝森特再度強調，格陵蘭作為稀土礦產來源具有關鍵戰略重要性，而稀土對多項尖端科技至關重要。

他在提及丹麥時說：「如果哪天他們擔心得罪中國怎麼辦？他們不就同意中國在格陵蘭採礦嗎？」

貝森特 格陵蘭

延伸閱讀

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！美貿易代表自爆「敗訴後備案」

川普圍繞格陵蘭島問題祭出新關稅措施 歐洲人該怎麼辦？

川普欲掌控格陵蘭 前副手彭斯等共和黨人表不滿

川普2.0 施政周年總體檢 市場的四大效應及主要政策行動

相關新聞

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安

世界經濟論壇（WEF）年會19日於瑞士達沃斯開幕，美、加、法、德多國領袖與會，美國總統川普預定21日抵達並發表演說，瑞士...

美警告歐盟勿反制獲取格陵蘭 稱曾買過維京群島

美國財政部長貝森特表示，若歐洲國家因格陵蘭對川普威脅加稅採取報復關稅，這種作法「非常不智」。貝森特並以維京群島與巴拿馬運...

貝森特開酸歐盟反制能力：最強武器恐怕是成立工作小組

美國財政部長貝森特質疑，歐盟能否迅速針對川普的格陵蘭關稅威脅做出強硬回應。他預期，歐盟更可能先成立「可怕的歐洲工作小組」...

美中情局微電影徵中國線民 簡中9步驟教學暗網爆料

美國中央情報局上架簡體中文影片廣徵中國線民，內容聚焦「爆料9步驟」，並穿插現金交易、深夜停車場等場景，運鏡不輸專業電影。...

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

丹麥周一向格陵蘭增派部隊及軍備。此舉被視為對美國總統川普拒絕排除以武力取得這座北極島嶼，以及他威脅對參與格陵蘭軍演的八個...

川普 史上第一個AI梗圖總統

法新社說，川普已成為史上第一個將人工智慧（ＡＩ）生成影像作為政治溝通核心工具的美國總統。他酷愛發出ＡＩ生成的梗圖和影像，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。