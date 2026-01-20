美中情局微電影徵中國線民 簡中9步驟教學暗網爆料

快訊

中央社／ 華盛頓19日專電
美國中央情報局上架簡體中文影片廣徵中國線民。圖擷自CIA臉書粉專

美國中央情報局上架簡體中文影片廣徵中國線民，內容聚焦「爆料9步驟」，並穿插現金交易、深夜停車場等場景，運鏡不輸專業電影。CIA除了叮嚀聯繫後勿再接觸外，也強調「你的情資可能比想像的更有價值」。

美國總統川普去年1月回鍋白宮以來，中央情報局（CIA）已二度以簡體中文影片呼籲中國人為美國從事間諜行動。最新影片15日於官方社群媒體上架，長度逾2分鐘無口白，全以文字說明「安全聯繫美國中央情報局的每一步」。

中情局的全球使命致力促使個人能從任何角落安全地聯繫我們。中情局想知道中國的真相，我們正在尋找值得信賴、知道且能告知真相的人。你掌握的資料可能比你想像的更有價值」，中情局於臉書寫道。

根據影片，「爆料9步驟」的第一步是使用現金或禮品卡，「在無需提供任何與你相關的個人資料下」，購買新設備或二手設備。在二手設備上執行恢復原廠設定。所有設備裡則刪除原有安裝的軟體、應用程式、防毒軟體及瀏覽程式等。

「如果情況允許，先考慮出國再執行步驟一」。

步驟二是找有公共Wi-Fi的公共場所以便匿名連接。「很重要的一點是你的螢幕不要暴露於任何監控錄影機或其他人的眼光下」，保持低調不引人注意。考慮使用螢幕防窺保護貼以提高隱私。

CIA並要求在西方電郵供應平台申請一個「僅用於與我方聯繫的新匿名電子郵件網址」。很重要的一點是在創立此帳戶時，絕對不可輸入任何可追溯到個人資料的訊息。接著以西方的VPN直接打入中情局官方網址，「千萬不要」使用搜尋引擎找此網站。

如果爆料人已下載Tor瀏覽器並使用Tor上暗網，中情局也提供CIA的暗網網址供聯繫。Tor是免費的開放源代碼通訊軟體，有多重加密，可以遮蔽使用者的身分和私人資訊。

CIA也提醒刪除瀏覽記錄以及訪問中情局網站的任何其他痕跡。「提交你的留言後，請勿再次嘗試與我方聯繫。我們將閱覽你的留言。將你的專用設備收藏在一個安全的地方。」

影片提到，當向中情局發送訊息時，請提供當時臨時的所在位置及聯繫資訊。如果無法出國，任何或所有的這些步驟可由信任的近親好友進行。進行聯繫後，中情局將考量接收到的資訊，這段時間中請依照平時日常起居生活。

去年5月，中情局就在社群發布兩部策反的中文短影片，分別呼籲中共高階領導人成為「命運的主宰者」，以及企圖引發中共內部較低階、爬升無望的官員共鳴。

中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）當時更透過媒體喊話，指熱線已開通，一切對話都將保密，盼中國人民站出來。

