川普欲掌控格陵蘭 前副手彭斯等共和黨人表不滿

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普揚言要掌控格陵蘭，引發共和黨內反對聲浪漸增，前副總統彭斯（Mike Pence）如今也加入反對行列，批評川普採取侵略性手段。

彭斯接受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目主持人塔柏爾（JakeTapper）訪問時指出：「我認為目前的關鍵不在於總統想要達成什麼目標，而是在於如何達成。」

他提及：「我對於利用令人質疑的憲法權力、對北大西洋公約組織（NATO）盟友片面徵收關稅來實現目標感到擔憂。」

關於川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的多個歐洲國家加徵關稅，共和黨聯邦參議員提里斯（ThomTillis）及穆考斯基（Lisa Murkowski）也厲聲批評。

穆考斯基在社群平台X發文寫道，這些關稅「沒有必要、具懲罰性而且是重大錯誤」，這些措施只會讓美國的核心歐洲盟友更加疏遠，卻無助於提升美國國家安全。

提里斯也在X指出，川普此舉對美國、美國企業及盟友不利，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等想要看到北約分裂的敵手卻相當有利。

共和黨聯邦參議員保羅（Rand Paul）呼籲川普撤回對格陵蘭的入侵威脅。他受訪時表示，共和黨內對於入侵格陵蘭的支持度幾乎為零，且憲法禁止總統片面對丹麥或任何其他國家宣戰。

共和黨聯邦眾議員特納（Mike Turner）則指稱，川普無權動用軍事力量奪取格陵蘭。

