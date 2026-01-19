川普 史上第一個AI梗圖總統

快訊

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法新社說，川普已成為史上第一個將人工智慧（ＡＩ）生成影像作為政治溝通核心工具的美國總統。他酷愛發出ＡＩ生成的梗圖和影像，包括在白宮橢圓辦公室踢足球、在加薩躺椅上啜飲雞尾酒，到開戰機攻擊批評者，川普樂此不疲，而且引發政府部門和政敵仿效。

非營利媒體機構波因特研究所指出，這是美國史上第一個在日常溝通中擁抱並使用ＡＩ生成影像的政府，「透過ＡＩ，川普能迅速以娛樂性貼文傳播刻板印象與錯誤敘事，將複雜議題簡化為最低層次的政治口號，無論是否符合事實」。

川普2.0 施政周年總體檢 市場的四大效應及主要政策行動

美國總統川普重返白宮一年來，以比第一任期更激進的政策，大幅改變了全球貿易流向與市場前景，並且擴大由聯邦政府入股企業，以下...

重返白宮一年來 川普變化球震撼全球市場 催動籌碼交易時代

美國總統川普回鍋白宮一年來，推動的貿易、外交及移民政策變革幅度，都遠甚於他第一任期四年的總和，不僅重塑全球經貿流動，也加...

公衛引反彈 學者：美從科學創新者淪笑柄

美國總統川普廿日上任滿一年，專家指出，川普任命的衛生部長小羅勃甘迺迪一年來推動的改革，已引發美國醫療建議混亂，削弱美國公...

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

美國總統川普揚言對格陵蘭勢在必得，引發跨大西洋關係迅速惡化。美國公共電視網（PBS）記者西夫林（Nick Schifri...

格陵蘭成試金石 歐美軍事對抗不再不可想像！誰能漁翁得利？

格陵蘭人口不到5.7萬人，看似不可能成為左右歐美關係走向、決定北約存續，甚至牽動英國與歐洲關係的關鍵地區。但衛報分析指出...

