公衛引反彈 學者：美從科學創新者淪笑柄

美國總統川普廿日上任滿一年，專家指出，川普任命的衛生部長小羅勃甘迺迪一年來推動的改革，已引發美國醫療建議混亂，削弱美國公共衛生機構在全球的地位，後續效應可能持續數十年。

小甘迺迪長期以來懷疑疫苗還相信陰謀論，他將這套意識形態納入美國公共衛生體系。他將一個關鍵的疫苗接種諮詢委員會塞滿反疫苗立場的人士，大幅調整兒童疫苗接種時程，建議施打更少疫苗。

小甘迺迪的多項作為，包括質疑長期被證實安全的疫苗、削減研究經費以及削弱疾病預防計畫，已引發醫學團體及部分共和黨人強烈反彈，而此時美國正面臨多年來最嚴重的麻疹疫情。

喬治城大學公共衛生教授哥斯廷表示，「我從未見過這樣的情況」。他說，小甘迺迪是「憑直覺、本能和社群媒體來治理，而不是依據科學」。

在近期一場慶祝新版聯邦飲食指南發布的活動中，小甘迺迪對支持者表示：「信任專家不是科學的特徵，而是暴政的特徵。」他還說，「身居高位的人會說謊」，人們必須成為「自己健康的執行長」。

喬治城大學教授哥斯廷說，美國已從全球科學創新的領導者，淪為「國際笑柄」。他說，一些研究人員正離開政府、離開美國，甚至離開研究領域，這可能傷害對抗致命疾病的研發工作。