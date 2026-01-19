川普組加薩和平理事會 傳常任席位要價315億元

川普政府已聯繫全球多國政要，邀請他們加入加薩「和平理事會」，負責戰後加薩治理與重建事務。根據法新社今天檢視過的章程草案，該理事會常任席位要價10億美元（約新台幣315億元）。

法新社報導，加薩「和平理事會」由美國總統川普親自擔任主席，白宮已邀請全球多國政要加入，包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）及加拿大總理卡尼（Mark Carney）等人。

根據法新社檢視過「和平理事會」章程草案：「各成員國自本章程生效之日起，任期不得超過3年，是否續任須經主席同意。」

這份草案還規定：「若成員國在章程生效首年內，以現金方式對和平理事會捐助超過10億美元，則不受3年成員任期限制。」

根據這份章程草案，成員資格將「僅限於主席邀請參與的國家」。川普將有權撤換成員國，但若有2/3成員反對則可否決，若他卸下主席職務，將有權決定繼任者。