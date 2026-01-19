美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日在佛州。路透
美國總統川普18日在佛州。路透

美國總統川普揚言對格陵蘭勢在必得，引發跨大西洋關係迅速惡化。美國公共電視網（PBS）記者西夫林（Nick Schifrin）於美東時間19日凌晨在X爆料，川普日前致函挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store），嗆明既然未獲諾貝爾和平獎，他「不再有義務只從和平角度」行事；信中並指丹麥無力保護格陵蘭免於中國大陸和俄羅斯威脅，進一步質疑丹麥對格陵蘭主權的正當性。

西夫林在X發文表示，這封信後續由美國國家安全會議（NSC）幕僚轉寄給多名歐洲國家的駐美大使。這則貼文未交代信件具體日期，目前也尚未見其他西方媒體獨立核實。

西夫林稱取得信函內容，當中寫道：「川普總統致函斯托爾總理，並要求將訊息轉達至貴國政府」。

信中指：「鑑於貴國決定不頒諾貝爾和平獎給我，儘管我已阻止超過8場戰爭，我不再覺得自己有義務只從和平角度出發思考。」文中並稱，和平仍將是其行動的主導原則，「但我現在也可以思考什麼才是對美國有利且適當的。」

他接著批評丹麥：「丹麥無法保護那片土地免於俄羅斯或中國的威脅，而且他們到底為何擁有『所有權』？沒有任何書面文件，只不過是幾百年前有一艘船在那裡登陸，但我們也有船在那裡登陸。」

川普主張：「自北約成立以來，我為北約做的比任何其他人都多；而現在，北約也該為美國做點事。除非我們對格陵蘭擁有完全且全面的控制，這個世界就不安全。」

川普18日深夜才發文，砲轟丹麥無視北約提醒，數十年未能消除俄羅斯對格陵蘭的威脅。川普並喊話，現在「勢在必行」。

