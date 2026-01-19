收容遣返移民監獄專題臨時撤下 CBS補充資料後播出

美國哥倫比亞廣播公司新聞節目「60分鐘」今天播出薩爾瓦多一座大型監獄專題，該監獄因環境惡劣遭到人權團體譴責。這則專題報導原訂數週前播出，但在播出前數小時被撤下。

路透社報導，這則原定於2025年12月21日播出的專題，聚焦於收容從美國遣返移民的設施。哥倫比亞廣播公司（CBS）當時表示，專題需要進一步採訪與補充內容，因此延後播出。

哥倫比亞廣播公司今天發表聲明表示：「公司新聞高層一直致力於在60分鐘（60 Minutes）『反恐怖主義監禁中心』（CECOT）專題準備好後儘快播出。」不過，這個專題曾於2025年12月誤傳至加拿大環球電視台（Global TV）的應用程式。

CBS指出，今天播出內容新增美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）的評論、被遣返者的犯罪紀錄細節，以及一名有刺青者的補充報導。

美國已將數百名以委內瑞拉籍為主、未經審判的移民，送往反恐怖主義監禁中心。

CBS於節目介紹中說：「美國總統川普政府去年將數百名委內瑞拉人遣返至與多數人毫無淵源的薩爾瓦多，宣稱他們是恐怖分子。」

在節目片段中，記者艾芳西（Sharyn Alfonsi）專訪兩名後來獲釋的委內瑞拉男子，他們形容監獄生活「殘酷且折磨」。

在這個專題中，還包括對送往該監獄委內瑞拉遣返者遭受酷刑的指控，並對美國如何定義他們提出質疑。

一名CBS員工告訴路透社，CBS在上個月撤下這則報導時，哥倫比亞廣播公司新聞網總編輯魏斯（BariWeiss）曾向60分鐘製作團隊表達對內容的疑慮，並要求補充大量新資料。

哥倫比亞廣播公司母公司派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）去年10月收購線上媒體「自由媒體」（The Free Press）後，任命該媒體創辦人、前「紐約時報」（New York Times）與華爾街日報（Wall Street Journal）專欄作家魏斯出任哥倫比亞廣播公司新聞網總編輯。。

魏斯過去沒有管理電視台新聞部或製作電視新聞內容等相關經歷，其任命案一度引發爭議。