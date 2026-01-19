快訊

格陵蘭成試金石 歐美軍事對抗不再不可想像！誰能漁翁得利？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
格陵蘭正成為歐美關係的試金石。圖為格陵蘭民眾17日上街抗議美國總統川普要求將這座北極島嶼讓渡給美國。路透
格陵蘭正成為歐美關係的試金石。圖為格陵蘭民眾17日上街抗議美國總統川普要求將這座北極島嶼讓渡給美國。路透

格陵蘭人口不到5.7萬人，看似不可能成為左右歐美關係走向、決定北約存續，甚至牽動英國與歐洲關係的關鍵地區。但衛報分析指出，戰場往往不是選擇的結果，而是偶然成形。這座北極島嶼，正將西方同盟推向盟友對立、規則失效的最糟情境。俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平有可能漁翁得利。

導火線是美國總統川普揚言，對八個派兵支持丹麥自治領土格陵蘭主權的北約盟國加徵10%關稅。對歐洲而言，退讓意味著承認「強權即真理」成為新準則。

數月來，歐洲領袖一度希望川普對格陵蘭的威脅僅是空談，也許能透過妥協解決，例如在1951年《格陵蘭防務協議》框架下，擴大美軍准入與基地安排。丹麥代表團上周攜此方案赴白宮，卻無功而返。川普想要的不是准入，而是所有權。

此舉將歐美爆發軍事對抗的風險，從不可思議拉入了可討論範圍。丹麥總理佛瑞德里克森明確指出，若美國對另一個北約國家動武，一切都將終止，包括北約與戰後安全體系。

丹麥國會國防委員會主席賈洛夫（Rasmus Jarlov）道出了被逼至牆角的情緒：「我們收到的每一次侮辱、威脅、關稅和謊言，只會讓我們更堅定。丹麥和格陵蘭的答案很明確：我們永遠不會交出格陵蘭。」他補充說，「祈禱真正的盟友會站在我們這邊，因為我們將會需要他們」。

歐洲多國領袖已公開譴責川普的「勒索」，警告此舉恐引發報復與貿易戰的危險螺旋。法國正評估啟動歐盟的反脅迫工具；英國則陷入戰略困境，英相施凱爾的對美貿易協議懸而未決，若遭關稅打擊，其親美遠歐的戰略路線將失去立足點。

這場衝突的核心，早已超越土地本身，觸及聯盟是否仍受規則約束的根本。若局勢升級，歐洲關閉美軍基地、凍結合作並非不可想像，這反而將削弱對北極的監控，損害美國自身安全。最終獲利的將是普亭與習近平：西方分裂、威懾失效，地緣競逐空間隨之擴大。

在川普的世界觀中，一切皆可標價出售，包括格陵蘭，甚至國際秩序中的權力席位。財富本身即是正當性來源。而對奉行另一套價值觀的歐洲而言，若接受這種邏輯，無異於親手簽下自身政治與安全的死刑令。

