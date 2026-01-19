川普再提收併格陵蘭 批丹麥無力應對俄羅斯威脅

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，丹麥未能採取任何行動消除格陵蘭面臨的「俄羅斯威脅」，還說「現在時機已經成熟，這個目標一定會達成!!!」

路透社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「北約20年來一直告訴丹麥，『你們必須消除俄羅斯對格陵蘭的威脅』。遺憾的是，丹麥對此無能為力。」

白宮和丹麥外交部皆未立即回應路透社的置評要求。

川普屢次堅稱，美國「非擁有格陵蘭不可」。格陵蘭是丹麥的自治領土。

丹麥與格陵蘭的領導人一再強調，格陵蘭是非賣品，而大多數格陵蘭人也不想成為美國的一部分。

川普昨天矢言，將對8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，直到美國獲准接管格陵蘭為止。

川普表示，中國與俄羅斯勢力逐步擴張，使格陵蘭對美國的國家安全利益至關重要。不過，丹麥和其他歐洲官員指出，格陵蘭已受到北約集體防禦條款保障。

