巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

川普深夜發文砲轟丹麥！嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日在佛州一項活動上發表演說。路透
美國總統川普18日在佛州一項活動上發表演說。路透

美國總統川普17日揚言對北約8國加徵10%關稅，直至買下格陵蘭，引發歐洲領袖強烈反彈。川普18日再度發文，砲轟丹麥無視北約提醒，數十年未能消除俄羅斯對格陵蘭的威脅。川普並喊話，現在「勢在必行」。

川普於美東當日深夜在真實社群發文表示，北約過去20年來不斷告訴丹麥，必須排除俄羅斯對格陵蘭構成的威脅，「遺憾的是，丹麥一直無法採取任何作為」。

他並說：「現在是時候了，而且一定會做到！！！」

遭川普點名的8國包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭。

法國總統馬克宏已要求歐盟啟動反脅迫工具（anti-coercion instrument），可能對在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者施加限制；同時，歐盟也傳出正評估重啟對約930億歐元美國商品的反制關稅。

川普真實社群發文https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115919803174585205



美國總統川普17日揚言對北約8國加徵10%關稅，直至買下格陵蘭，引發歐洲領袖強烈反彈。川普18日再度發文，砲轟丹麥無視北...

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對8個北約盟國加徵10%關稅，引發歐洲反彈。法國總統馬克宏已要求EU啟動被稱為「貿易火箭...

反ICE抗議不斷 華郵：五角大廈擬派兵至明州鎮暴

華盛頓郵報十八日引述幾位美國匿名國防官員報導，五角大廈已對約一五○○名現役傘兵下達「準備部署」命令，可能部署至明尼蘇達州...

白宮發言人李維特警告主播錄音流出：完整播川普訪問 否則告死你

一段美國白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）主播的對話錄音流出…

涉串謀妨礙聯邦執法 明州州長、市長遭刑事調查

外媒引述知情人士報導，美國司法部已對明尼蘇達州長華茲及明尼阿波利斯市長弗雷發出刑事傳票，要求這兩位民主黨籍公職人員配合調...

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

川普再度掀起全球秩序震盪之際，下週將重返瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）；但對這位美國總統而言，他此行的主要對象，其實仍...

