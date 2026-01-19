烏克蘭與美特使舉行「實質」會談 推進戰後安全保障

快訊

中央社／ 基輔18日綜合外電報導

烏克蘭安全事務首長今天表示，基輔已就安全與經濟議題，與美國總統川普的女婿庫許納以及特使魏科夫舉行「實質」會談，預期本週在瑞士達沃斯（Davos）還將有進一步討論。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他希望能在達沃斯與美國簽署有關安全保障的文件，並指出其團隊已在美國進行了數輪會談。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群媒體上表示：「我們就經濟發展與繁榮計畫，以及對烏克蘭的安全保障，進行了實質討論。」

他補充指出，更多會談將於本週的達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）期間舉行。

這些會談之際，正值俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿4週年，俄方在嚴寒冬季持續轟炸烏克蘭能源設施，基輔部分地區在低至攝氏零下12度的氣溫下仍無暖氣。

烏克蘭代表團與庫許納（Jared Kushner）、魏科夫（Steve Witkoff）以及美國陸軍部長德里斯科（DanDriscoll）舉行了會談。基輔希望盟友能就戰後安全保障提供更明確立場。

澤倫斯基在晚間談話中表示：「已經進行好幾輪談判，他們正在擬定結束戰爭所需的文件。」

他表示，他懷疑俄羅斯是否真心希望結束入侵，並認為莫斯科更專注於「飛彈攻擊」以及逼迫烏克蘭陷入「停電」。

澤倫斯基指出，俄羅斯每晚都在攻擊烏克蘭的能源電網。他補充說，全國約有5萬8千名工人正全力搶修「電網、發電設施以及暖氣系統」。

