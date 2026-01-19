快訊

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

加薩「和平理事會」暨相關組織 誰在內誰獲邀

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普政府已聯繫全球多名人士，邀請他們加入所謂的「和平理事會」（Board of Peace）暨相關組織，負責戰後加薩（Gaza）治理與重建事務。

白宮表示將成立一個主要理事會，由川普親自擔任主席；另有一個由巴勒斯坦技術官僚組成的委員會，負責治理受戰火摧殘的加薩地區；還有一個「執行委員會」，較傾向於諮詢角色。

以下是法新社整理，各組織目前人選或受邀名單：

—— 白宮確認名單 ——

和平理事會（Board of Peace）

白宮表示，此組織將聚焦「治理能力建構、區域關係、重建、吸引投資、大規模資金及資本動員」等議題。

美國總統川普（Donald Trump）擔任主席。另有，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（JaredKushner）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）、美國億萬富翁金融家羅旺（Marc Rowan）、世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）、白宮副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）。

加薩國家行政委員會（National Committee for theAdministration of Gaza）

技術官僚組成的委員會，負責「監督核心公共服務復原、重建民間機構及穩定加薩日常生活」，由巴勒斯坦自治政府副部長沙斯（Ali Shaath）領導。

加薩執行委員會（Gaza Executive Board）

旨在「強化有效治理」，並為加薩居民提供各項服務。包括前述的魏科夫、庫許納、布萊爾、羅旺。

此組織另包括：保加利亞外交官穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）、聯合國加薩人道協調官卡格（Sigrid Kaag）、土耳其外交部長費丹（HakanFidan）、卡達外交官阿爾．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）、埃及總情報局局長拉夏德（HassanRashad）、阿拉伯聯合大公國部長阿爾．哈希米（Reem Al-Hashimy）、以色列億萬富翁加貝（YakirGabay）。

—— 已表示收到邀請的各國領袖 ——

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、加拿大總理卡尼（MarkCarney）、賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（NikosChristodoulides）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）、羅馬尼亞總統達恩（NicusorDan）、土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）。

加薩 總理 川普

延伸閱讀

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

川普槓北約 喊加徵關稅…對八國2月起加稅10%

川普嗆加徵關稅 德國、丹麥、瑞典衝擊大

相關新聞

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對8個北約盟國加徵10%關稅，引發歐洲反彈。法國總統馬克宏已要求EU啟動被稱為「貿易火箭...

反ICE抗議不斷 華郵：五角大廈擬派兵至明州鎮暴

華盛頓郵報十八日引述幾位美國匿名國防官員報導，五角大廈已對約一五○○名現役傘兵下達「準備部署」命令，可能部署至明尼蘇達州...

涉串謀妨礙聯邦執法 明州州長、市長遭刑事調查

外媒引述知情人士報導，美國司法部已對明尼蘇達州長華茲及明尼阿波利斯市長弗雷發出刑事傳票，要求這兩位民主黨籍公職人員配合調...

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

川普再度掀起全球秩序震盪之際，下週將重返瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）；但對這位美國總統而言，他此行的主要對象，其實仍...

分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

美國總統川普去年回鍋以來，一直是「市場明燈」今年也不例外，從對石油到信用卡業者的政策，都會對股市產生重大影響，因此分析師...

川普和平理事會傳設10億美元門檻 白宮否認出資說法

彭博（Bloomberg News）今天引述一份章程草案報導，美國川普政府希望各國支付10億美元，才能留在其所設立的「和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。