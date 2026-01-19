加薩「和平理事會」暨相關組織 誰在內誰獲邀
美國總統川普政府已聯繫全球多名人士，邀請他們加入所謂的「和平理事會」（Board of Peace）暨相關組織，負責戰後加薩（Gaza）治理與重建事務。
白宮表示將成立一個主要理事會，由川普親自擔任主席；另有一個由巴勒斯坦技術官僚組成的委員會，負責治理受戰火摧殘的加薩地區；還有一個「執行委員會」，較傾向於諮詢角色。
以下是法新社整理，各組織目前人選或受邀名單：
—— 白宮確認名單 ——
和平理事會（Board of Peace）
白宮表示，此組織將聚焦「治理能力建構、區域關係、重建、吸引投資、大規模資金及資本動員」等議題。
美國總統川普（Donald Trump）擔任主席。另有，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（JaredKushner）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）、美國億萬富翁金融家羅旺（Marc Rowan）、世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）、白宮副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）。
加薩國家行政委員會（National Committee for theAdministration of Gaza）
技術官僚組成的委員會，負責「監督核心公共服務復原、重建民間機構及穩定加薩日常生活」，由巴勒斯坦自治政府副部長沙斯（Ali Shaath）領導。
加薩執行委員會（Gaza Executive Board）
旨在「強化有效治理」，並為加薩居民提供各項服務。包括前述的魏科夫、庫許納、布萊爾、羅旺。
此組織另包括：保加利亞外交官穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）、聯合國加薩人道協調官卡格（Sigrid Kaag）、土耳其外交部長費丹（HakanFidan）、卡達外交官阿爾．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）、埃及總情報局局長拉夏德（HassanRashad）、阿拉伯聯合大公國部長阿爾．哈希米（Reem Al-Hashimy）、以色列億萬富翁加貝（YakirGabay）。
—— 已表示收到邀請的各國領袖 ——
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、加拿大總理卡尼（MarkCarney）、賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（NikosChristodoulides）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）、羅馬尼亞總統達恩（NicusorDan）、土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）。
