白宮發言人李維特警告主播錄音流出：完整播川普訪問 否則告死你

一段美國白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）主播的對話錄音流出，據美媒1月17日指，李維特警告CBS電視台主播要完整地播出採訪美國總統川普（Donald Trump）的片段，否則會挨告。

錄音最先由《紐約時報》公開。事件始於川普1月13日接受CBS晚間新聞的訪問，在錄影結束後，萊維特走近CBS晚間新聞主播兼記者Tony Dokoupil及其同事，傳達總統的訊息。

在錄音中，李維特表示「他說要確保你們不會剪輯片段，確保採訪完整播出。」主播Tony Dokoupil回應稱「嗯，我們會這樣做，嗯。」

李維特之後說「他說若然不是完整播出，我們會告你們告到底（He said, ‘If it's not out in full, we'll sue your ass off’）。」

🚨 NEW AUDIO: Karoline Leavitt just threatened CBS News over Trump’s interview:



“Air it in full… or we’ll sue your ass off.”



The White House is now openly trying to bully the media into compliance.



This isn’t “transparency.” It’s intimidation. pic.twitter.com/8pMBBJzYhC — Brian Allen (@allenanalysis) 2026年1月18日

事件曝光後，CBS發言人回應指「我們在接到這次採訪邀請後，就已獨立地決定完整播出，不作任何剪輯。」

CBS晚間新聞主播Tony Dokoupil採訪川普時的畫面：

I just met President Donald J. Trump at a Ford factory in Dearborn, MI to talk about Iran, the economy and Fed Chair Jerome Powell. Watch the exclusive interview on tonight’s @CBSEveningNews as we broadcast live from Detroit. pic.twitter.com/OVYLrawEVu — Tony Dokoupil (@tonydokoupil) 2026年1月13日

2024年，當時為美國共和黨總統候選人的川普曾控告CBS，不滿該公司節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）10月初播出其對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的採訪時，內容涉及篡改與誤導，批評有美化賀錦麗之嫌，要求賠償100億美元（約3182億新台幣）。

CBS母公司派拉蒙（Paramount）最終付1600萬美元（約5.09億新台幣）和解。

延伸閱讀：

CBS臨時抽起《60分鐘》報導 涉美國驅逐委內瑞拉移民至監獄內幕

在特朗普官司和派拉蒙壓力下辭職 CBS名節目製作人泣：失獨立性

文章授權轉載自《香港01》