歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對8個北約盟國加徵10%關稅，引發歐洲反彈。法國總統馬克宏已要求EU啟動被稱為「貿易火箭炮」的反脅迫工具（anti-coercion instrument），可能對在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者施加限制；同時，歐盟也傳出正評估重啟對約930億歐元美國商品的反制關稅。

遭川普點名的8國包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭。

歐盟於2023年通過反脅迫機制，將「經濟脅迫」界定為第三國為迫使歐盟或成員國停止、修改或採行特定行為，而採取或威脅採取影響貿易或投資的措施。就字面而言，川普以關稅施壓丹麥同意出售格陵蘭的說法，可能落入這一定義。

不過反脅迫機制並非自動啟動。歐盟執委會須在4個月內完成評估，之後由成員國以「條件多數決」（qualified majority）決定是否啟動；若啟動，將先進入談判。談判破局後，歐盟可採取的手段不限於關稅，還可涵蓋服務、投資與公共採購，例如限制市場准入、限制參與標案，甚至部分暫停智慧財產權保護。由於衝擊巨大，歐盟依法必須確保反制「符合比例」，不得超出EU實際受損程度。

CNN引述美國稅務基金會聯邦稅務政策副主席約克（Erica York）指出，這套工具原本主要是因應中國等國家，而非美國這類盟友。另因歐盟從未動用反脅迫機制，成員國對其政治與地緣經濟後座力仍缺乏把握，德國、義大利等國因此一向主張審慎。

衛報另引述外交消息人士稱，歐盟也在評估重啟對約930億歐元美國商品課徵反制關稅，清單可能涵蓋波本威士忌、可能衝擊波音的飛機零組件，以及黃豆、家禽等；這套反制關稅目前暫緩至2月6日，多名消息人士仍強調，希望與美方對話。