歐盟反擊川普威脅：為格陵蘭備妥930億歐元對美反制關稅

為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將於本周稍晚召開緊急會議，商討的反制措施包括一份規模達930億歐元的美國商品報復性關稅清單，也將評估動用反脅迫工具（ACI）。路透
為回應美國總統川普對歐洲多國最新的關稅威脅，歐盟領袖將於本周稍晚召開緊急會議，商討反制措施。歐盟官員指出，成員國正評估多項回應方案，盼在升高對峙前保留談判空間，避免跨大西洋關係惡化，衝擊北約與歐洲安全。

周日晚間，歐盟27國駐布魯塞爾大使已先行會商。多名知情人士透露，歐盟正重新檢視一份規模達930億歐元的美國商品報復性關稅清單。該清單去年已獲批准，但在歐盟與美國達成貿易協議後暫緩執行，如今是否重啟，再度成為討論焦點。

情勢升溫，源於川普周六晚間揚言，自2月1日起，將對八個歐洲國家加徵10%關稅，理由是這些國家近期在格陵蘭相關行動中，與美國立場出現衝突。

除了關稅選項，歐盟也在評估動用「反脅迫工具」（ACI）。該機制於2023年通過，可限制外國企業進入歐盟市場，並涵蓋投資與服務領域。法國總統馬克宏周日已公開呼籲，歐盟應認真考慮啟用這項工具。

不過，多數成員國仍主張審慎行事。一名歐盟外交官形容，目前對外訊息是「胡蘿蔔與棍棒並行」，一方面保留反制手段，另一方面希望先與川普對話，為降溫創造空間。

本周在達沃斯舉行的世界經濟論壇，將成為關鍵外交舞台。川普預計與多位歐洲領導人私下會晤，包括歐盟執委會主席范德賴恩。西方國家國家安全顧問周一下午的會議，原訂聚焦烏克蘭議題，現已調整議程，加入格陵蘭危機的討論。

丹麥首相弗雷澤里克森表示：「我們希望合作，挑起衝突的不是我們。」馮德賴恩周日重申，歐盟將堅定捍衛格陵蘭與丹麥王國的主權，並保護自身的戰略經濟與安全利益。

不過，美國財政部長貝森特同日態度強硬，直言歐洲無力保障格陵蘭安全，並重申美國對接管該島的立場。

歐盟官員私下坦言，當前策略是在展現團結與反制能力的同時，爭取時間觀察美方是否釋出轉圜空間。未來幾天的領袖會議，將決定歐洲是選擇先壓低衝突溫度，還是正式啟動報復機制。

