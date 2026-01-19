涉串謀妨礙聯邦執法 明州州長、市長遭刑事調查

外媒引述知情人士報導，美國司法部已對明尼蘇達州長華茲及明尼阿波利斯市長弗雷發出刑事傳票，要求這兩位民主黨籍公職人員配合調查，理由是他們近幾周來的言論涉嫌串謀妨礙當地數千位美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）與邊境巡邏隊（ＵＳＢＰ）人員執法。

七日卅七歲女子、美國公民古德遭ＩＣＥ連開三槍近距離擊斃，激起的一連串示威抗議從當地蔓延至美國其他地方。華茲雖呼籲民眾保持理性和平，但也鼓勵民眾拍攝ＩＣＥ人員逮捕或與民眾發生衝突的相關影片，以建立資料庫用於未來可能對聯邦執法部門提起的訴訟。

華茲十七日在社媒Ｘ發文回應上述的司法部刑事調查，寫道「兩天前是民主黨聯邦參議員絲拉金、上周是聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾，之前則是另一位民主黨籍聯邦參議員凱利，利用司法打擊政敵是專制政權的策略，但在古德案中唯一還沒被調查的人卻是射殺她的聯邦執法人員」。

絲拉金及凱利曾發影片呼籲美軍官兵抵制「亂命」；鮑爾則屢屢遭川普公開批評其降息決策。絲拉金、凱利兩人因此被美國聯調局（ＦＢＩ）約談，司法部也對鮑爾刑事調查。

曾怒斥ＩＣＥ應滾出明尼阿波利斯的弗雷也回應說，「這顯然意圖恐嚇我，因為我挺身而出維護本市、本地執法人員和居民的權益，且反對川普政府帶來的混亂和危險」。

對此，司法部不願置評，但部長邦迪十六日在Ｘ意有所指地寫道，提醒明州所有人，法律之前人人平等。民主黨籍聯邦參議員墨菲也批評川普正動用聯邦政府的全部權力摧毀與打壓異議人士，明尼阿波利斯就是一個「試驗場」，將決定川普會否在全美其他地方如法炮製。