涉串謀妨礙聯邦執法 明州州長、市長遭刑事調查

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
明尼蘇達州州長華茲（左）及明尼阿波利斯市市長弗雷（右）正被美國司法部刑事調查。圖為兩人去年七月出席重啟密西西比河石拱橋剪綵典禮。美聯社
外媒引述知情人士報導，美國司法部已對明尼蘇達州長華茲及明尼阿波利斯市長弗雷發出刑事傳票，要求這兩位民主黨籍公職人員配合調查，理由是他們近幾周來的言論涉嫌串謀妨礙當地數千位美國移民海關執法局（ＩＣＥ）與邊境巡邏隊（ＵＳＢＰ）人員執法。

七日卅七歲女子、美國公民古德遭ＩＣＥ連開三槍近距離擊斃，激起的一連串示威抗議從當地蔓延至美國其他地方。華茲雖呼籲民眾保持理性和平，但也鼓勵民眾拍攝ＩＣＥ人員逮捕或與民眾發生衝突的相關影片，以建立資料庫用於未來可能對聯邦執法部門提起的訴訟。

華茲十七日在社媒Ｘ發文回應上述的司法部刑事調查，寫道「兩天前是民主黨聯邦參議員絲拉金、上周是聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾，之前則是另一位民主黨籍聯邦參議員凱利，利用司法打擊政敵是專制政權的策略，但在古德案中唯一還沒被調查的人卻是射殺她的聯邦執法人員」。

絲拉金及凱利曾發影片呼籲美軍官兵抵制「亂命」；鮑爾則屢屢遭川普公開批評其降息決策。絲拉金、凱利兩人因此被美國聯調局（ＦＢＩ）約談，司法部也對鮑爾刑事調查。

曾怒斥ＩＣＥ應滾出明尼阿波利斯的弗雷也回應說，「這顯然意圖恐嚇我，因為我挺身而出維護本市、本地執法人員和居民的權益，且反對川普政府帶來的混亂和危險」。

對此，司法部不願置評，但部長邦迪十六日在Ｘ意有所指地寫道，提醒明州所有人，法律之前人人平等。民主黨籍聯邦參議員墨菲也批評川普正動用聯邦政府的全部權力摧毀與打壓異議人士，明尼阿波利斯就是一個「試驗場」，將決定川普會否在全美其他地方如法炮製。

美國 司法 海關 移民 鮑爾 川普

相關新聞

暴力情勢升高 華郵：五角大廈準備部署1500名士兵至明尼蘇達州

華盛頓郵報今天報導，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明尼蘇達州。明尼蘇達州近期因聯邦政府推動遣...

涉串謀妨礙聯邦執法 明州州長、市長遭刑事調查

外媒引述知情人士報導，美國司法部已對明尼蘇達州長華茲及明尼阿波利斯市長弗雷發出刑事傳票，要求這兩位民主黨籍公職人員配合調...

反ICE抗議不斷 華郵：五角大廈擬派兵至明州鎮暴

華盛頓郵報十八日引述幾位美國匿名國防官員報導，五角大廈已對約一五○○名現役傘兵下達「準備部署」命令，可能部署至明尼蘇達州...

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

委內瑞拉反對派人士馬查多上周赴白宮，將她去年獲頒的諾貝爾和平獎獻給美國總統川普，諾貝爾基金會18日發出聲明批評這種做法，...

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

川普再度掀起全球秩序震盪之際，下週將重返瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）；但對這位美國總統而言，他此行的主要對象，其實仍...

分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

美國總統川普去年回鍋以來，一直是「市場明燈」今年也不例外，從對石油到信用卡業者的政策，都會對股市產生重大影響，因此分析師...

