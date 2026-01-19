反ICE抗議不斷 華郵：五角大廈擬派兵至明州鎮暴

華盛頓郵報十八日引述幾位美國匿名國防官員報導，五角大廈已對約一五○○名現役傘兵下達「準備部署」命令，可能部署至明尼蘇達州，以防暴力情勢升高。

上述傘兵來自駐紮阿拉斯加州的陸軍第十一空降師兩個步兵營，擅長在寒冷天候中作戰。明州最大城明尼阿波利斯十七日體感溫度低至攝氏零下廿度。美國廣播公司（ＡＢＣ）也報導，該師休假中的官兵被緊急召回，以作為快速反應部隊隨時待命。

根據美國陸軍的說法，這是為了「審慎規畫」。外界尚不清楚是否真的會派兵進駐明州，五角大廈發言人尚未置評。白宮則聲明，「五角大廈為總統可能或可能不會下的決定做準備很正常」。

明州最近因聯邦政府推動遣返移民行動而引發廣泛抗議。卅七歲女子古德七日在明尼阿波利斯遭一位移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員槍殺，造成該市緊張持續升高，示威抗議不斷。

十七日在明尼阿波利斯有反ＩＣＥ的群眾在市政府外集會揮舞標語和呼口號，要求ＩＣＥ人員滾出該市，另有約十名極右翼人士到場，被一群移民推擠、還被丟水球。現場一度爆發零星肢體衝突，但沒出現嚴重的暴力行為，警方也使雙方保持距離。

美國總統川普十五日揚言，若明州官員無法遏止示威者攻擊ＩＣＥ人員，將動用「暴亂法」部署軍隊，十六日則改口說現在還沒理由動用該法，但必要時他會用。

該法授權美國總統指揮州國民兵，並在國內部署現役軍人因應叛亂，通常被視為美國執法人員無力在群眾騷亂時維持秩序的終極手段。上次是一九九二年時任總統老布希在洛杉磯暴動時引用。

明州官員十七日則宣布，該州國民兵進入「待命狀態」，已根據州長華茲的指示動員，但尚未部署至市區街道上，這些國民兵準備好支持公共安全、保護生命、維護財產與包括所有和平集會支持者的權利。明州國民兵也在社媒發文表示，正處於待命狀態，將協助地方的執法和公安機構。