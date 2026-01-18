分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
從今年初以來美國總統川普（見圖）的一些言論與政策明顯左右某些特定產業的股票，分析師據此建議，今年的股票投資策略就是「不要別白宮作對」。路透
美國總統川普去年回鍋以來，一直是「市場明燈」今年也不例外，從對石油到信用卡業者的政策，都會對股市產生重大影響，因此分析師建議，2026年的股票投資策略是「不要與白宮作對」。

從今年一開始，川普政府的幾個動作就明顯左右股市走向，例如，美國對委內瑞拉發動軍事突襲推動石油類股飆升；川普在社群媒體上呼籲限制信用卡利率上限，拖累信用卡發行商的股價暴跌。此外，在川普要求對銷往中國帶大陸的輝達（Nvidia）晶片實施新監管後，這家科技巨頭股價下挫並拖累整個大盤。

此前，許多分析師認為，白宮易主對股市的影響不大，甚至遠不及聯準會（Fed）及其利率政策的影響力。但從投資人對川普近期言論的反應，不禁令人開始懷疑白宮是否正在成為影響市場的重要因素。Fundstrat全球顧問公司策略師辛格表示：「過去常說『不要與聯準會作對』，我認為今年會變成『不要與白宮作對』。」

川普今年來持續影響特定產業的股票大幅波動，其中之一是石油業。今年截至1月15日為止，標普500指數能源類股上漲7.5%，以石油服務公司SLB和Halliburton漲幅最大，分別超過20%和15%。這兩家公司提供石油公司鑽探所需的基礎建設，投資人認為，無論哪些能源公司重返委內瑞拉，都可能獲利。

雪佛龍（Chevron）和埃克森美孚（Exxon Mobil）等石油股今年來也漲約10%，辛格感到很意外，他說，油價實際僅漲略高於2%，仍低於多數石油公司維持獲利門檻的每桶60美元。

川普還提議要將信用卡利率上限設定為10%，立即遭到華爾街銀行高層群起反對，並引發國會議員質疑政府如何能在未經國會立法情況下實施。然而，自從這項消息披露以來，標普500指數銀行類股的13家銀行股價悉數走跌，富國、美銀和摩根大通都跌超過5%。

一些投資人表示，很難判斷川普政府的哪些聲明會成為現實、哪些會被擱置、哪些不會產生重大影響。川普政府一再攻擊Fed官員，上周司法部更對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，雖加深各界對Fed獨立性的擔憂，投資人卻反應冷淡。分析師表示，投資人認為，政府不太可能兌現對鮑爾的威脅，因為這類行動極可能重創市場。

德銀的分析師塔特認為，在2026年期中選舉年，仍將出現關稅政策反覆的情況，因為總統的支持率與消費者對經濟的信心密切相關，任何不利於經濟成長和通膨的政策都可能很快就會「退縮」。

