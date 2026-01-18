川普加薩和平理事會 約旦國王獲邀加入

快訊

中央社／ 安曼18日綜合外電報導
美國總統川普。路透
約旦外交部今天表示，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）已收到來自美國總統川普的邀請，加入他主導的加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）。

路透社報導，約旦外交部表示，目前正依照約旦國內法律程序，審查相關文件。

自去年10月以來，加薩走廊（Gaza Strip）一直處於脆弱的停火狀態。「和平理事會」將負責監督加薩走廊的臨時治理。

法新社稍早報導，隨著埃及、土耳其、阿根廷與加拿大領導人受邀加入，和平理事會開始逐漸成形，川普（Donald Trump）已宣布他本人將擔任主席。

和平理事會成員也包括美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）、前英國首相布萊爾（Tony Blair）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）等人，他們多數也是加薩執行委員會（Gaza Executive Board）的成員。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天指出：「隸屬和平理事會的加薩執行委員會，其成員組成的相關宣布並未與以色列協調，且有違以方政策。」

加薩走廊 約旦 川普

相關新聞

暴力情勢升高 華郵：五角大廈準備部署1500名士兵至明尼蘇達州

華盛頓郵報今天報導，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明尼蘇達州。明尼蘇達州近期因聯邦政府推動遣...

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

川普再度掀起全球秩序震盪之際，下週將重返瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）；但對這位美國總統而言，他此行的主要對象，其實仍...

分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

美國總統川普去年回鍋以來，一直是「市場明燈」今年也不例外，從對石油到信用卡業者的政策，都會對股市產生重大影響，因此分析師...

川普和平理事會傳設10億美元門檻 白宮否認出資說法

彭博（Bloomberg News）今天引述一份章程草案報導，美國川普政府希望各國支付10億美元，才能留在其所設立的「和...

伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲！華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

華盛頓郵報報導，美軍在11-17日那一周原本幾乎要對伊朗動武，飛彈驅逐艦已駛入波斯灣、美軍駐卡達烏代德空軍基地撤離，一切...

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

剛卸任的紐約前市長亞當斯(Eric Adams)2025年競選期間的財務支出近日成為監督團體關注焦點，根據NBC New...

