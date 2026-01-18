暴力情勢升高 華郵：五角大廈準備部署1500名士兵至明尼蘇達州

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。路透
華盛頓郵報今天報導，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明尼蘇達州。明尼蘇達州近期因聯邦政府推動遣返行動而引發廣泛抗議。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述未具名五角大廈官員的話報導，陸軍已向相關部隊下達「準備部署」命令，以防明尼蘇達州暴力情勢升高。報導中說，目前尚不清楚是否會實際派遣部隊。

五角大廈與白宮未立即回應路透社的置評請求。

美國總統川普（Donald Trump）15日威脅，若明尼蘇達州州政府官員無法遏止抗議者在移民暨海關執法局（ICE）增援後對執法人員的行動，他將動用「暴亂法」（Insurrection Act）部署軍隊。

華盛頓郵報指出，待命的士兵隸屬於美國陸軍第11空降師（11th Airborne Division）旗下的兩個步兵營，該師駐紮於阿拉斯加州。

時年37歲女子古德（Renee Nicole Good）本月7日在明尼蘇達州人口最多的城市明尼阿波利斯（Minneapolis）遭一名ICE幹員槍殺身亡，引發社會高度關注與憤怒，明尼阿波利斯的緊張情勢持續升高。

