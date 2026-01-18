全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國總統川普。路透

川普再度掀起全球秩序震盪之際，下週將重返瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）；但對這位美國總統而言，他此行的主要對象，其實仍是國內選民。

這將是川普6年來首度出席這場全球政治與經濟菁英齊聚的盛會，時值他推動取得格陵蘭主權而引發的危機持續升高之際。

其他與會領袖也急於討論川普重返白宮第1年所帶來的一連串震撼，包括關稅、委內瑞拉、烏克蘭、加薩與伊朗等議題。

然而，對這位共和黨總統而言，他在瑞士群峰間發表的主題演說，主要仍是對美國國內發聲。

儘管川普承諾迎來「黃金時代」，美國選民仍對生活成本高漲感到憤怒，而他的政黨也可能在11月關鍵的期中選舉中遭遇挫敗。

這意味著，川普將在奢華的達沃斯——一個領袖們很容易顯得與一般民眾脫節的地方——花至少部分時間談論美國住房問題。

白宮官員對法新社表示，川普將「公布降低住房成本的措施」，並「宣揚其推動美國成為全球經濟成長領頭羊的經濟政策」。

這位億萬富翁總統十分清楚，負擔能力已成為他第2任期的致命弱點。美國有線電視新聞網（CNN）上週公布民調顯示，58%的美國人認為他重返白宮的第1年是失敗的，尤其是在經濟表現上。

川普的支持者也日益不安，認為這位奉行「美國優先」的總統，自重返白宮以來，似乎過度專注於外交政策。

當川普飛抵這座雪中山城時，將難以避開自2025年1月20日以來由他親手掀起的全球風暴。

他將與多位歐洲北大西洋公約組織（NATO）盟國領袖同場，而他近日才威脅，若這些盟國不支持他從丹麥手中取得格陵蘭的計畫，將對其祭出關稅。

這些威脅再次引發外界對這個跨大西洋聯盟未來的質疑，而該聯盟長期以來一直支撐著達沃斯所推崇的西方經濟秩序。

美國 川普

