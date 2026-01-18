伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲！華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

華盛頓郵報報導，美軍在11-17日那一周原本幾乎要對伊朗動武，飛彈驅逐艦已駛入波斯灣、美軍駐卡達烏代德空軍基地撤離，一切待美國總統川普一聲令下。然而，在白宮主戰派強勢推進之際，一則來自德黑蘭的神祕訊息，還有連以色列在內的中東盟友最後關頭集體勸退，讓川普在臨門一腳前選擇收手。

歸根究柢，這是出於成本效益的判斷，空襲不僅難以撼動德黑蘭政權根基，反倒可能引爆中東安全與經濟震盪，更讓美國引火上身，使駐中東3萬美軍淪為活靶。但是，白宮現仍保留打擊選項，美國航空母艦「林肯號」打擊群正馳援中東，要求匿名的美國官員說，2至3周後，川普將有下一個開戰窗口。

華郵引述知情官員描述，美東時間1月14日接近中午，華府上下乃至中東多國屏息關注，只待川普一聲令下。五角大廈已釋出訊號，飛彈驅逐艦「羅斯福號」進入波斯灣，地區盟友被提醒美軍很可能出擊；區域內艦艇與戰機開始移動；駐卡達烏代德空軍基地被告知，要為伊朗反擊預作撤離準備。

但午後情勢急轉直下。當日下午3時30分，五角大廈高層幕僚接到通知：可以照常下班。白宮踩煞車的速度讓不少川普幕僚措手不及，也令伊朗反對派深感被拋棄。

事實上，白宮內部當日陷入兩極拉鋸。主戰派認為，川普既然立下「不得殺害伊朗抗議者」的紅線就得執行，連長期質疑介入海外的副總統范斯也支持出手。而前一日，中情局局長拉特克利夫向川普出示秘密取得的伊朗鎮壓影像，試圖推動決策。

主和派則聚焦動武後果。中東特使威科夫和白宮幕僚長威爾斯等人擔心你來我往升高報復循環；財長貝森特則主張先觀望經濟制裁發揮作用。知情人士透露，參謀首長聯席會議主席凱恩14日全天候在白宮待命。

華郵指出，真正讓川普收手的是，威科夫轉述德黑蘭通知已取消原定處決800名抗議者的計畫。華郵引述知情人士，當日伊朗外交部長阿拉奇給威科夫的一則訊息，「某種程度緩解了局勢」。

同一天，中東盟友也加壓要求克制。沙烏地阿拉伯、卡達、埃及等國聯繫白宮，警告一旦美國先打，伊朗報復可能引爆區域安全與經濟震盪，後座力終將回到美國自身。知情人士並透露，以色列總理內唐亞胡當日也致電川普，表明以色列尚未準備好承受伊朗反擊，尤其在美軍大型海上資產尚未到位的情況下。

接近川普政府的人士形容，這次臨門一腳沒行動是出於成本效益判斷：空襲不太可能換來政權更迭，卻可能帶來更大範圍戰事、經濟震盪，讓駐中東約3萬名美軍淪為活靶。這不是川普偏好的那種一擊即收行動。

歐洲一名與伊朗領導層直接聯繫的高階官員說，德黑蘭政權「像是逃過一劫」；然而上街抗議的人感覺「被背叛、徹底崩潰」。

目前白宮仍保留選項。官員說，美方正調派林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群前往中東，該航艦16日仍在南海，距離抵達中東至少要一周以上。

官員也說，未來2到3周，待美軍船艦到位後，川普仍可能再度面臨是否批准攻擊的決策窗口；美軍中央司令部也被要求為「接下來1個月」提供24小時不間斷高層級支援安排。