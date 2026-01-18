川普和平理事會傳設10億美元門檻 白宮否認出資說法
彭博（Bloomberg News）今天引述一份章程草案報導，美國川普政府希望各國支付10億美元，才能留在其所設立的「和平理事會」。
美國總統川普（Donald Trump）日前宣布加薩走廊（Gaza Strip）「和平理事會」（Board of Peace）成立，這是美國支持終結加薩走廊戰火計畫第2階段關鍵部分。
彭博報導指出，川普將擔任和平理事會的首任主席，而每個成員國的任期自章程生效日起不得超過3年，是否續任將由主席決定。
路透社無法立即核實彭博報導內容。
美國白宮則稱該報導「具誤導性」，並表示加入和平理事會並無最低出資要求。
白宮在X平台上表示：「相關作法僅向對和平、安全與繁榮展現高度承諾的夥伴國家，提供永久成員資格。」
針對路透社相關的詢問，美國國務院表示，相關資訊可參考川普及其特使魏科夫（Steve Witkoff）此前於社群媒體發布、關於和平理事會的貼文。根據路透社，這些貼文中並未提及任何金額。
