中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
彭博（Bloomberg News）今天引述一份章程草案報導，美國川普政府希望各國支付10億美元，才能留在其所設立的「和平理事會」。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布加薩走廊（Gaza Strip）「和平理事會」（Board of Peace）成立，這是美國支持終結加薩走廊戰火計畫第2階段關鍵部分。

彭博報導指出，川普將擔任和平理事會的首任主席，而每個成員國的任期自章程生效日起不得超過3年，是否續任將由主席決定。

路透社無法立即核實彭博報導內容。

美國白宮則稱該報導「具誤導性」，並表示加入和平理事會並無最低出資要求。

白宮在X平台上表示：「相關作法僅向對和平、安全與繁榮展現高度承諾的夥伴國家，提供永久成員資格。」

針對路透社相關的詢問，美國國務院表示，相關資訊可參考川普及其特使魏科夫（Steve Witkoff）此前於社群媒體發布、關於和平理事會的貼文。根據路透社，這些貼文中並未提及任何金額。

相關新聞

伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲！華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

華盛頓郵報報導，美軍在11-17日那一周原本幾乎要對伊朗動武，飛彈驅逐艦已駛入波斯灣、美軍駐卡達烏代德空軍基地撤離，一切...

川普和平理事會傳設10億美元門檻 白宮否認出資說法

彭博（Bloomberg News）今天引述一份章程草案報導，美國川普政府希望各國支付10億美元，才能留在其所設立的「和...

暴力情勢升高 華郵：五角大廈準備部署1500名士兵至明尼蘇達州

華盛頓郵報今天報導，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明尼蘇達州。明尼蘇達州近期因聯邦政府推動遣...

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

剛卸任的紐約前市長亞當斯(Eric Adams)2025年競選期間的財務支出近日成為監督團體關注焦點，根據NBC New...

涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

消息指出，司法部已正式發出刑事傳票給明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)、明尼阿波利斯市市長弗雷(Jacob Frey...

明州抗議兩派人馬緊張升高 州長命國民兵維安

明尼蘇達州移民暨海關執法局(ICE)探員開槍射殺涉嫌阻礙公務的白人女子事件，繼續發酵，引發全國性抗議，明州的明尼阿波利斯...

