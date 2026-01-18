明尼阿波利斯對峙緊張 極右人士遭眾多移民驅趕
明尼蘇達州移民與聯邦移民官員對峙氣氛愈發緊張，今天在明尼阿波利斯市，有一小群極右人士揚言要遊行至移民居住的社區，遭到人數懸殊的移民驅趕。
10天前發生移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃女子古德（Renee Good）事件，讓明尼阿波利斯市（Minneapolis）情勢更為緊繃。
路透社報導，今天反ICE抗議者在市政廳附近集結，他們揮舞著標語牌、呼喊著口號，要求移民官員撤離明尼阿波利斯。
大約有10名極右分子出現在現場，在數分鐘內就被一大群移民推逼到市政大樓外面。有人向極右分子丟擲水球，讓他們全身溼透，而當時這座城市的體感溫度低至攝氏零下20度。
雙方對峙下，警方讓兩造人馬保持距離。
約一小時後，一小群極右人士快速撤離到幾條街外的一家飯店，而有數百名移民示威者對他們高聲辱罵，要他們滾離這座城市。
示威現場一度爆發零星衝突，但路透社未見嚴重暴力事件發生。
