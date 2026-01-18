快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

學倫爭議／專業分工變法律風險？一招辨論文掛名豬隊友

明尼阿波利斯對峙緊張 極右人士遭眾多移民驅趕

中央社／ 明尼阿波利斯17日綜合外電報導

明尼蘇達州移民與聯邦移民官員對峙氣氛愈發緊張，今天在明尼阿波利斯市，有一小群極右人士揚言要遊行至移民居住的社區，遭到人數懸殊的移民驅趕。

10天前發生移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃女子古德（Renee Good）事件，讓明尼阿波利斯市（Minneapolis）情勢更為緊繃。

路透社報導，今天反ICE抗議者在市政廳附近集結，他們揮舞著標語牌、呼喊著口號，要求移民官員撤離明尼阿波利斯。

大約有10名極右分子出現在現場，在數分鐘內就被一大群移民推逼到市政大樓外面。有人向極右分子丟擲水球，讓他們全身溼透，而當時這座城市的體感溫度低至攝氏零下20度。

雙方對峙下，警方讓兩造人保持距離。

約一小時後，一小群極右人士快速撤離到幾條街外的一家飯店，而有數百名移民示威者對他們高聲辱罵，要他們滾離這座城市。

示威現場一度爆發零星衝突，但路透社未見嚴重暴力事件發生。

移民 路透

延伸閱讀

「愛國熱血小青年」全家移民美國？ 劉翔：造謠者站出來

美國打擊依賴社福移民 將暫停俄泰等75國簽證辦理

古德之死爭議持續延燒 喬羅根批開槍畫面極為醜陋

移民英國5年後悔…月薪剩原本的3分之1 過來人吐苦水：活著很累

相關新聞

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

一名福特汽車員工日前在美國總統川普巡視該公司工廠時當面嗆他，不僅被川普還以中指，還可能即將面臨工會的停職處分，但他此舉卻...

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

川普總統會從「兩位凱文」之中，提名哪位接掌下屆聯準會主席？川普16日在白宮當面讚揚國家經濟委員會主任凱文·哈塞特（Kev...

生日當天釀家庭悲劇 美11歲男童打開槍櫃取回Switch後射殺父親

美國紐約郵報與賓州媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Swi...

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

美國總統川普提名朗恩（Billy Long）出任冰島大使。Politico爆料他私下與昔日同僚開玩笑，稱冰島將成為美國「...

明尼蘇達州抗議活動 美國法官限制聯邦幹員介入

在美國總統川普表明目前沒有立即動用「暴亂法」（Insurrection Act）的必要後，一名美國法官今天裁決，限制聯邦...

稅率逾18%…富豪稅若上路 西雅圖地方稅全美最重

華府智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)本周發布最新報告指出，如果華盛頓州提議的9.9%稅率富豪稅(m...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。