快訊

ETF募集之亂再起：營業員昧著良心賣產品、市場浮3問題

全球970萬雙眼睛待命！超暖APP「Be My Eyes」 想幫助人得搶第一

疑投資300萬遭詐泡湯… 北市大安區街頭濺血他持斧重砍老友

歐洲擬喊卡與美15%關稅協議！專家：中國回應川普方式可能成歐洲榜樣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭首府努克17日可見民眾聚集街頭，抗議美國總統川普計畫取得格陵蘭。法新社
格陵蘭首府努克17日可見民眾聚集街頭，抗議美國總統川普計畫取得格陵蘭。法新社

美國總統川普宣布2月1日起對派兵部署格陵蘭的8個歐洲國家課徵10%關稅，引發歐洲領袖憤怒反彈，歐盟議員準備停止批准與美國的貿易協議，並可能暫緩下調美國商品的關稅。

專家指出，川普2.0以來後，歐洲一度寄望以談判避開與白宮正面衝突；但格陵蘭爭議讓各國警覺：在川普眼中，沒有什麼不能拿來談判，同盟也未必被信任，而沒有任何協議是永遠定案的。這可能迫使歐洲調整策略，甚至參考中國大陸以強硬反制換取川普退讓的做法。

歐洲議會最大政治團體「歐洲人民黨」（European People’s Party）主席韋伯（Manfred Weber）17日表示，與美國達成協議已不再可能，「本黨素來支持歐洲–美國貿易協議，但由於川普對格陵蘭的威脅，目前不可能批准。」

韋伯並補充，歐盟先前同意調降美國商品關稅的安排「必須暫緩」。根據美國官方2025年1月至5月數據，歐盟是美國最大進口來源，總額達3030億美元，在美國所有進口的占比為20.2%。

川普與歐盟議會主席范德賴恩半年前在英格蘭談妥貿易協議，將歐洲輸美商品關稅調降至15%，部分內容已上路，但仍須獲得歐洲議會批准。若「歐洲人民黨」加入偏左政黨團體，雙方可能取得足夠票數延後或阻擋這項協議過關。

彭博資訊描述，這道關稅通牒凸顯川普2.0幾個新教訓：沒有任何議題不在談判範圍內，同盟關係也被以懷疑眼光看待，而權力與籌碼才是王道。

「那些以為第二年會是關稅穩定的一年的人，應該認清這看起來很像第一年，」大西洋理事會國際經濟主席李浦斯基（Josh Lipsky）表示，「反制會是一致的。一來，歐洲在格陵蘭議題上立場高度一致；二來，歐洲為了與美貿易協議已付出很高的政治代價」。

「我們談的不是伊朗，是丹麥，」華府智庫「卡托研究所」貿易分析師林西康姆（Scott Lincicome）表示，此舉會惹怒「很多人」。

迄今歐洲多以談判協議、避免衝突安撫川普，在力保美國對烏克蘭的軍事與情報支援的同時，給予企業和投資人一些確定性，但格陵蘭議題恐怕迫使歐洲重新盤算。

林西康姆說：「但現在很清楚，那種想法根本是錯的。到目前為止，唯一看起來讓川普退讓的政府是中國，而他們是透過相當強硬的報復性行動做到的。」

美國 川普 格陵蘭

延伸閱讀

川普加薩戰後治理機構漸成形 以色列反對人選安排

川普關稅施壓格陵蘭議題 芬蘭總統緊急應對

川普喊捨不得哈塞特調職 華許掌Fed機率升高

經濟日報社論／川普握石油美元 當作對大陸籌碼

相關新聞

歐洲擬喊卡與美15%關稅協議！專家：中國回應川普方式可能成歐洲榜樣

美國總統川普宣布2月1日起對派兵部署格陵蘭的8個歐洲國家課徵10%關稅，引發歐洲領袖憤怒反彈，歐盟議員準備停止批准與美國...

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

一名福特汽車員工日前在美國總統川普巡視該公司工廠時當面嗆他，不僅被川普還以中指，還可能即將面臨工會的停職處分，但他此舉卻...

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

川普總統會從「兩位凱文」之中，提名哪位接掌下屆聯準會主席？川普16日在白宮當面讚揚國家經濟委員會主任凱文·哈塞特（Kev...

生日當天釀家庭悲劇 美11歲男童打開槍櫃取回Switch後射殺父親

美國紐約郵報與賓州媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Swi...

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

美國總統川普提名朗恩（Billy Long）出任冰島大使。Politico爆料他私下與昔日同僚開玩笑，稱冰島將成為美國「...

明尼蘇達州抗議活動 美國法官限制聯邦幹員介入

在美國總統川普表明目前沒有立即動用「暴亂法」（Insurrection Act）的必要後，一名美國法官今天裁決，限制聯邦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。