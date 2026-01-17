快訊

黃崇仁發內部信證實！力積電18億美元售廠美光 切入HBM供應鏈

屢傳婚變！洪榮宏開唱第三任嫩妻神隱 消失55年歌后來了

反對川普接管格陵蘭 數千人走上丹麥街頭抗議

中央社／ 哥本哈根17日綜合外電報導
數千名民眾今天走上丹麥首都街頭，抗議美國總統川普企圖接管格陵蘭。圖／歐新社
數千名民眾今天走上丹麥首都街頭，抗議美國總統川普企圖接管格陵蘭。圖／歐新社

數千名民眾今天走上丹麥首都街頭，抗議美國總統川普（DonaldTrump）企圖接管格陵蘭。另外，格陵蘭首府努克也預定稍晚舉行活動，抗議美國「非法掌控格陵蘭計畫」。

法新社報導，這一波抗議活動源於美國總統川普昨天警告，他可能對反對其接管格陵蘭計畫的國家「徵收關稅」。格陵蘭是丹麥的自治領地。

同時，來自美國國會的跨黨派代表團也正在哥本哈根訪問，代表團明確表達許多美國人反對川普政府武力恫嚇的做法。

揮舞著丹麥及格陵蘭國旗的群眾，在哥本哈根市政廳外形成一片紅白人海，他們高喊Kalaallit Nunaat！，這是格陵蘭語中格陵蘭島的名稱。

數以千計的民眾在社群媒體上表示，打算參加由格陵蘭團體在哥本哈根、阿胡斯（Aarhus）、阿爾堡（Aalborg）、奧登斯（Odense）及格陵蘭首都努克（Nuuk）發起的遊行與集會。

在丹麥的格陵蘭民間組織Uagut在網站表示：「這次行動用來發出明確且一致的訊息，要求尊重格陵蘭民主與基本人權。」

主辦單位指出，格陵蘭首都努克也預定於下午4時舉行呼應行動，抗議美國「非法掌控格陵蘭計畫」。示威者將手持格陵蘭國旗前往美國領事館。

在哥本哈根的抗議活動自中午12時展開，預計途中將停留哥本哈根的美國大使館外。

Uagut主席芮德瑪契 （Julie Rademacher）發表聲明呼籲團結，她說：「近期發生的事件給格陵蘭島以及身處格陵蘭島和丹麥的格陵蘭人帶來了壓力。」

她說：「當緊張局勢升溫、人們陷入驚慌狀態時，我們不僅無法解決問題，反而可能造成更多困難。我們呼籲無論身處格陵蘭或丹麥的格陵蘭人要團結一致。」

格陵蘭 美國 丹麥 川普

延伸閱讀

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

相關新聞

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

一名福特汽車員工日前在美國總統川普巡視該公司工廠時當面嗆他，不僅被川普還以中指，還可能即將面臨工會的停職處分，但他此舉卻...

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

川普總統會從「兩位凱文」之中，提名哪位接掌下屆聯準會主席？川普16日在白宮當面讚揚國家經濟委員會主任凱文·哈塞特（Kev...

生日當天釀家庭悲劇 美11歲男童打開槍櫃取回Switch後射殺父親

美國紐約郵報與賓州媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Swi...

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

美國總統川普提名朗恩（Billy Long）出任冰島大使。Politico爆料他私下與昔日同僚開玩笑，稱冰島將成為美國「...

明尼蘇達州抗議活動 美國法官限制聯邦幹員介入

在美國總統川普表明目前沒有立即動用「暴亂法」（Insurrection Act）的必要後，一名美國法官今天裁決，限制聯邦...

稅率逾18%…富豪稅若上路 西雅圖地方稅全美最重

華府智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)本周發布最新報告指出，如果華盛頓州提議的9.9%稅率富豪稅(m...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。