快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑被指收買軍人 6人已遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
一名福特員工日前在川普（左）巡視工廠時當面嗆聲，面臨可能停職處分，但卻在24小時內獲得網友逾80萬美元捐款。圖右為福特執行長法利。路透
一名福特員工日前在川普（左）巡視工廠時當面嗆聲，面臨可能停職處分，但卻在24小時內獲得網友逾80萬美元捐款。圖右為福特執行長法利。路透

一名福特汽車員工日前在美國總統川普巡視該公司工廠時當面嗆他，不僅被川普還以中指，還可能即將面臨工會的停職處分，但他此舉卻獲得大批網友支持，在群募網站上不到24小時就募得逾80萬美元捐款

Business Insider報導，川普13日在巡視福特密西根工廠時，遭到不明人士高喊說他是「戀童癖保護者」，導致他當下立刻比出中指，還爆了粗口。整個過程都被娛樂新聞網站TMZ揭露的影片記錄下來。之後一名叫做薩布拉（TJ Sabula）的生產線員工向華盛頓郵報自爆，當時嗆川普的是他。

白宮事後向媒體表示，川普只是以適當方式回應一名「一氣之下怒飆髒話的瘋子」。

一名來自代表福特工廠工會「美國汽車工人聯合會」（UAW）的消息人士向Business Insider表示，薩布拉已遭到停職。但UAW副主席狄克森說，工會仍在對其停職處分進行評估。

報導指出，薩布拉的行為顯然與白宮延遲發布「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的完整檔案有關。去年11月，川普簽署一份名為「艾普斯坦檔案透明法」的跨黨派法案，必須在去年12月19日前公布所有聯邦調查局（FBI）對艾普斯坦的調查資料。雖然部分檔案已公布，但司法部卻在指定日期過期數周後表示，仍在審查剩餘的約520萬份文件。

不過，截至14日傍晚，在群募平台GoFundMe上，已有兩名網友發起的聲援活動分別募集到逾48萬和32.9萬美元，捐款人數分別超過2.1萬和1.3萬人。這兩項活動之後都已停止捐款，其中一起活動的發起人自稱是Sabula家族的長年朋友，另一起活動發起人則聲稱已成功直接連絡上Sabula本人，並已將捐款匯至他的名下。

美國 福特 川普 捐款

延伸閱讀

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

加拿大降陸電動車關稅 川普淡定「沒關係」美官員警告會後悔

相關新聞

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

一名福特汽車員工日前在美國總統川普巡視該公司工廠時當面嗆他，不僅被川普還以中指，還可能即將面臨工會的停職處分，但他此舉卻...

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

川普總統會從「兩位凱文」之中，提名哪位接掌下屆聯準會主席？川普16日在白宮當面讚揚國家經濟委員會主任凱文·哈塞特（Kev...

生日當天釀家庭悲劇 美11歲男童打開槍櫃取回Switch後射殺父親

美國紐約郵報與賓州媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Swi...

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

美國總統川普提名朗恩（Billy Long）出任冰島大使。Politico爆料他私下與昔日同僚開玩笑，稱冰島將成為美國「...

明尼蘇達州抗議活動 美國法官限制聯邦幹員介入

在美國總統川普表明目前沒有立即動用「暴亂法」（Insurrection Act）的必要後，一名美國法官今天裁決，限制聯邦...

稅率逾18%…富豪稅若上路 西雅圖地方稅全美最重

華府智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)本周發布最新報告指出，如果華盛頓州提議的9.9%稅率富豪稅(m...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。