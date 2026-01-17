快訊

生日當天釀人倫悲劇！美11歲男童「為了拿回Switch」槍殺父親

繼承股票繼續賺股息？6大雷區千萬別踩！她勸媽媽賣零股「避開大麻煩」賺20萬

唐從聖愛女驚爆被霸凌！同學人身攻擊還咒她「全家死光」

生日當天釀家庭悲劇 美11歲男童打開槍櫃取回Switch後射殺父親

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國賓州一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Switch後，開槍射殺父親。資料照面。美聯社
美國賓州一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Switch後，開槍射殺父親。資料照面。美聯社

美國紐約郵報與賓州媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Switch後，開槍射殺父親。

根據法院文件，42歲男子道格拉斯（Douglas Dietz）於當天清晨被發現陳屍於鄧坎農（Duncannon）家中的床上，妻子在旁驚恐不已。賓州州警於凌晨約3時20分接獲通報到場，發現道格拉斯部中彈，夫婦倆2018年收養的兒子克萊頓（Clayton Dietz）則在現場情緒失控，據報不斷喊著「爸爸死了」，並對母親表示「我殺了爸爸」。

道格拉斯的妻子向警方表示，她一直在睡覺，直到一聲巨響將她驚醒，醒來後聞到臥室裡飄著一種類似煙火的氣味，並試圖推動丈夫，但對方毫無反應，隨後聽見類似水滴滴落的聲音，才發現那其實是丈夫的血正滲入床單。

根據報導，案發當天正好是克萊頓的11歲生日。道格拉斯的妻子告訴警方，夫婦倆在午夜過後不久上床睡覺前，還為克萊頓唱了「生日快樂」。克萊頓則向刑警表示，當天與父母相處愉快，但在父親要求他上床睡覺時，對父親「感到生氣」。據報他也承認曾開槍射擊「某人」，事後「確認此人就是他的父親」，並向警方說明他當下一瞬間決定行兇的過程。

克萊頓的任天堂Switch被鎖在家中的槍櫃內，於是趁夜間偷偷行動，從父親的抽屜裡取出鑰匙，隨後設法打開槍櫃，找到Switch以及一把未上膛的槍枝。根據宣誓書內容，克萊頓承認「從槍櫃取出槍枝並裝填子彈，接著走到父親那一側的床邊」，隨後「拉開擊錘並向父親開槍」。

克萊頓供稱自己被憤怒遮蔽了雙眼，開槍時「沒有想過」之後會發生什麼事。道格拉斯的妻子則表示，她知道臥室裡有一個槍櫃，但不知道鑰匙放在哪裡。

克萊頓已被逮捕，並被指控犯下刑事謀殺罪。根據刑事案卷資料，他被拒絕交保，並預計於22日出庭接受初步聆訊。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

妻子 鑰匙

延伸閱讀

古德之死爭議持續延燒 喬羅根批開槍畫面極為醜陋

苗栗頭份槍擊案警方起出槍彈並帶回2人調查 疑喝酒嫌隙開槍洩憤

影／猛男舞者疑毒駕再持雙刀路中隨機亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

雲林男子在社群IG展示槍枝幹譙示威 涉犯恐嚇公眾罪被拘提到案

相關新聞

生日當天釀家庭悲劇 美11歲男童打開槍櫃取回Switch後射殺父親

美國紐約郵報與賓州媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Swi...

明尼蘇達州抗議活動 美國法官限制聯邦幹員介入

在美國總統川普表明目前沒有立即動用「暴亂法」（Insurrection Act）的必要後，一名美國法官今天裁決，限制聯邦...

稅率逾18%…富豪稅若上路 西雅圖地方稅全美最重

華府智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)本周發布最新報告指出，如果華盛頓州提議的9.9%稅率富豪稅(m...

明尼蘇達抗議升級 川普威脅動用反叛亂法

（德國之聲中文網）美國總統川普周四（1月15日）在社交媒體上發文威脅稱，如果明尼蘇達州局勢惡化，他將動用《反叛亂法》，派遣美國軍隊介入國內執法。 “如果明尼蘇達州腐敗的政客不遵守法律，不阻止那些

為拍直播挑戰在超市「露營過夜」 佛州少年遭逮捕

美國佛州一名18歲少年因為想跟風拍TikTok挑戰，跑到沃爾瑪（Walmart）超市「闖關過夜」，結果被警方當場抓包，最後變成被捕收場。

紐約寶可夢商店遭搶劫 部分卡牌單價達5500美元

美國警方今天表示，紐約市一間「寶可夢」（Pokemon）相關產品的商店遭搶劫，其中有多張寶可夢珍貴卡牌被盜，據報搶匪奪走...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。