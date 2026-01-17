明尼蘇達州抗議活動 美國法官限制聯邦幹員介入

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普表明目前沒有立即動用「暴亂法」（Insurrection Act）的必要後，一名美國法官今天裁決，限制聯邦執法人員干預明尼蘇達州和平抗議活動。

法新社報導，在這份長達83頁的裁決中，美國聯邦地區法官梅南德茲（Katherine Menendez）命令執法人員收斂其激烈行動，禁止拘留或逮捕和平示威者與駕駛人，並禁止對示威群眾使用胡椒噴霧。

該命令要求國土安全部（DHS）在明尼阿波利斯（Minneapolis）當下進行的行動於72小時內符合裁決內容。此前一週內曾發生兩起事件，聯邦幹員開槍射擊，造成一人死亡、另一人受傷。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，司法部正在調查民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（TimWalz）與明尼阿波利斯市市長佛雷（Jacob Frey），是否妨礙聯邦執法人員執行公務。

法新社指出，這項舉措可能加劇白宮與明尼蘇達州民選官員之間的對峙。華茲和佛雷先前都公開呼籲，民眾應以「和平方式」抗議聯邦政府在明尼蘇達州進行的移民掃蕩與執法行動。

在本週白宮與明尼蘇達州領導人之間的緊張關係升高之際，川普總統一度威脅要動用極端手段—援引「暴亂法」，允許他派遣軍隊來維持抗議活動的秩序。

