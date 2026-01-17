明尼蘇達抗議升級 川普威脅動用反叛亂法

（德國之聲中文網）美國總統川普周四（1月15日）在社交媒體上發文威脅稱，如果明尼蘇達州局勢惡化，他將動用《反叛亂法》，派遣美國軍隊介入國內執法。

“如果明尼蘇達州腐敗的政客不遵守法律，不阻止那些‘職業煽動者’和‘叛亂分子’襲擊正在履行職責的移民暨海關執法局（ICE）愛國者，我將啟動《反叛亂法》。”川普在“真相社交”（Truth Social）平台上寫道。

周三夜間，明尼阿波利斯局勢升級。一名聯邦執法人員在一次有針對性的交通攔截中，因一名男子用鐵鍬和掃帚襲擊警官，將其腿部擊傷。

一周前，美國公民蕾妮·妮可·古德（Renee Nicole Good）遭移民暨海關執法局人員槍殺，引發明尼阿波利斯數萬人上街抗議。紐約、費城、波士頓、西雅圖等多座主要城市同步聲援，抗議浪潮席卷全美。

什麼是《反叛亂法》？

1807年頒布的《反叛亂法》允許美國總統在發生叛亂或其他國內暴力事件時，部署軍隊或將國民警衛隊聯邦化以執行法律。

現行版本的《反叛亂法》是1792年至1871年間多項法律條文的綜合，界定了美軍在國內執法中的角色。

該法律極少被動用。上一次啟動是在1993年，當時總統老布什在地方官員請求協助後，動用該法平息洛杉磯騷亂。

美國最高法院的一項裁定

去年6月，川普在未征得州長請求或支持的情況下，向洛杉磯派遣國民警衛隊，作為其打擊移民行動的一部分，此舉引發強烈反彈。

他還向華盛頓特區和田納西州孟菲斯派遣了聯邦部隊，並下令向芝加哥和波特蘭部署軍隊。但其動用國民警衛隊的努力遭遇了多起法律挑戰。

最終，美國最高法院於去年12月裁定，川普不得在伊利諾伊州官員反對的情況下向芝加哥地區部署部隊。

川普在1月1日表示，他暫時放棄向民主黨執政的芝加哥、洛杉磯和波特蘭部署國民警衛隊的努力，但並未提及最高法院的裁決。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】