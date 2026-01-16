快訊

美股早盤／台美協議拍板！台積電ADR漲逾2%率科技股上攻 三大指數齊揚

腸道全是鉛！命苦女住院才知情 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金

羨慕嗎？華碩尾牙驚喜8千萬大紅包 董座施崇棠宣布參加獎1人1萬元

調查：多數低薪美國勞工憂AI威脅就業

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

根據哈里斯民意調查公司和非營利組織Merit America提供Axios的調查結果，年薪5萬美元以下美國勞工憂心人工智慧（AI）將損害其工作保障，使經濟流動性變得更加困難。

美國新聞網站Axios報導，48%受訪者認為AI具有潛力，52%對於AI未來可能影響自己工作感到害怕或不確定其影響程度。男性與45歲以下勞工比較可能對AI抱持正面看法。

56%受訪者認為自己可能因AI而不得不換工作，49%擔心會因AI而失業。70%受訪者希望可能導致大量工作消失的AI技術停止發展。

勞動力技能非營利組織Merit America共同執行長史泰林（Rebecca Taber Staehelin）在新聞稿中表示：「我們需要像（美國戰爭部）國防先進研究計畫局（DARPA）一類作為去未雨綢繆，而不是在經濟變革降臨時重蹈卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）來襲時那種反應。」

「美國迫切需要建立一套與科技衝擊速度同步的再培訓基礎設施。」

哈里斯民意調查公司（HarrisX）與Merit America是在去年10月28日至11月11日對3048位低薪勞工進行這項線上調查，其中68%年收入低於3萬5000美元。調查誤差範圍為正負3.1個百分點。

美國

延伸閱讀

美國最新研究 暴龍長到最大體型要花40年「比原先認為多15年」

大陸AI開發者直言難超美國 揭最大瓶頸：H200晶片銷陸影響不大

【重磅快評】對美談判日韓護產業，台灣靠產業救政權

3500億美元對美投資 韓財長稱「上半年難啟動」韓元面臨貶值壓力

相關新聞

為拍直播挑戰在超市「露營過夜」 佛州少年遭逮捕

美國佛州一名18歲少年因為想跟風拍TikTok挑戰，跑到沃爾瑪（Walmart）超市「闖關過夜」，結果被警方當場抓包，最後變成被捕收場。

紐約寶可夢商店遭搶劫 部分卡牌單價達5500美元

美國警方今天表示，紐約市一間「寶可夢」（Pokemon）相關產品的商店遭搶劫，其中有多張寶可夢珍貴卡牌被盜，據報搶匪奪走...

影／公園玩耍釀悲劇 美國兩男童挖沙坑遭活埋喪命

美國佛羅里達州日前發生一起離奇的意外，兩名14歲男童到公園玩，一起挖了一個沙坑。想不到沙坑突然坍塌，兩名男童就這樣被活埋，最終雙雙不治身亡。

盧特尼克：川普任內要將台灣半導體產能40%轉移至美

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 15日接受訪問時表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈...

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

歐記健保保費補助2025年底到期之後未獲國會延長，許多民眾保費支出大增，由於今年將有期中選舉，共和黨面臨壓力日增。川普總...

美、中男籃打假球 費城檢方起訴26人 前NBA球員布萊克尼涉案

賓州費城聯邦檢察官15日宣布起訴26人，指控他們涉嫌運動賭博作弊的龐大陰謀，操縱國家大學體育協會（NCAA）男籃比賽和中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。