為拍直播挑戰在超市「露營過夜」 佛州少年遭逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
美國佛州一名18歲少年因為想跟風拍TikTok挑戰，跑到沃爾瑪（Walmart）超市「闖關過夜」，結果被警方當場抓包，最後變成被捕收場。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，18歲的赫利（Isaac Hurley）在1月13日晚上10點15分闖入夏洛特郡一間沃爾瑪，接著就躲在狗床貨架區，想進行「24小時店內過夜挑戰」。他一邊在店內「探險」，一邊開啟TikTok直播，甚至公開自己的位置，結果被警方逮捕。

這類挑戰歪風是從2023年開始，進行挑戰的人要在大賣場、五金百貨或大型零售店找到材料「露營」，而且要想辦法躲在店裡待到隔天。由於這類店鋪商品多、通道也多，像沃爾瑪這類的超市就成為熱門的挑戰地點。

不過赫利的挑戰其實一開始就不順利。他忘了帶行動電源等基本裝備，當場拆開一個iPhone充電線的包裝，疑似竊盜。結果由於赫利曝光了自己的身分，不到兩小時就因入侵罪和小額竊盜被警方逮捕，變成到警局「露營」。

夏洛特郡警長普魯姆爾（Bill Prummell）表示，這類挑戰根本是在鼓勵人們違法，從闖進店家、破壞公共財物等，年輕人只為了追求讚數和觀看次數就做出不當行為，讓他看了非常無奈。

