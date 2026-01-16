快訊

紐約寶可夢商店遭搶劫 部分卡牌單價達5500美元

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
美國警方今天表示，紐約市一間「寶可夢」（Pokemon）相關產品的商店遭搶劫，其中有多張寶可夢珍貴卡牌被盜，據報搶匪奪走的商品總價值約為10萬美元。

法新社報導，紐約警方指出，他們在昨天晚間接獲報案，稱有3名搶匪闖入位於曼哈頓（Manhattan）的一間寶可夢商店，「亮出槍枝並威脅店內人員」。

警方發言人還說：「他們隨後奪走多件商品、現金和一支手機。」

美國部分媒體報導，被盜走的寶可夢卡牌，其中有些單價高達5500美元。

這起案件發生後，目前尚未有人被逮捕。

寶可夢卡牌不僅吸引孩童，還有成年粉絲與收藏家，甚至部分卡牌的售價高達數百萬美元。

美國加州本月上旬也發生一起持槍搶劫案，總價值約30萬美元的寶可夢卡牌遭盜走。

