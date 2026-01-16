MAGA似已改走毛澤東路線 企業承諾擴大投資能取悅川普多久？

從接管委內瑞拉石油並敦促美企前往投資，到揚言禁止大型投資人買獨戶住宅並訂定信用卡利率上限，美國總統川普最近干預行動之激進，堪稱近代史上之最。美企在震驚之餘，也想到應變辦法。

2026年才過半個月，川普各種干預行動已讓人目不暇接，觸動相關公司股價暴漲暴跌。

--川普出兵委內瑞拉並接管其石油產業，刺激美國煉油股飛漲、頁岩油主管則憂慮原油價格會更低迷。

--川普在社群平台Truth Socical揚言，將禁止投資大戶購買獨戶住宅，導致美國建商股重挫。提議對信用卡利率訂定10%上限，則嚇得威士卡、美國運通和一些大型銀行股應聲暴跌。

--川普另發文宣布，擬推行總值2,000億美元的抵押貸款證券（MBS）收購計畫，又在規模11兆美元的抵押債券市場投下震撼彈。

國家干預動作不斷 將是未來的縮影

金融時報報導，商界領袖預料，近幾周的發展將是未來的縮影，預料川普如皇帝般的作風會在2026年變本加厲，對美國企業帶來巨大後果。

耶魯大學教授桑能菲德說：「讓美國再度偉大（MAGA）運動已走毛澤東主義路線，變成國家資本主義，與保守主義差了十萬八千里。」

華爾街某大銀行執行長私下說：「今年將是劇烈動盪的一年，一路動盪到（11月）期中大選。我們將遭遇川普總統任內最過動的年頭，大家都嚴陣以待。」

企業主管表示，繼委內瑞拉之後，還會陸續出現更多衝突引爆點。下一個目標可能是格陵蘭，川普早就看上格陵蘭的戰略地點與豐富的天然資源。能源和礦業公司正緊盯後續發展。

目前為止，僅一些大型企業敢公開唱反調。對於川普呼籲美國能源公司踴躍到委內瑞拉鑽油，埃克森美孚董事長伍茲就不以為然，在白宮一場會議上直言委國「不能投資」。

但美企大多噤聲不語，採取民不與官鬥的策略。

數十年來指點企業主管如何與美國政府交涉的某位遊說人士說：「川普與歷任總統都不一樣。有人認為他是法西斯主義者或暴君，也有人視之為好獨裁者甚至天才。」無論如何，各大企業高層普遍共識是：挺身對抗川普，通常是失敗的策略。

面對總統插手干預 企業自有應變之道

多位企業主管私下承認，無意向川普屈服。但他們的顧問已訂出一套「陽奉陰違、以拖待變」的教戰守則：公開露個面，許下某種足以讓川普龍心大悅的宏大承諾，但執行上儘可能做得愈少愈好，川普注意力會轉向別處。

Meta執行長祖克柏顯然深諳其道。去年9月在白宮招待科技業主管的晚宴上，他與OpenAI的奧特曼、Google的皮伽、蘋果的庫克競相承諾投資美國數百億美元。

在座科技主管中，就屬祖克柏的承諾最動聽。他告訴川普，到2028年底，Meta將斥資「至少6,000億美元」，博得川普盛讚。但一段被未關閉的麥克風捕捉到的對話顯示，祖克柏私下對川普說：「抱歉，我不確定你想要搭配哪個數字。」

現代前例顯示 承諾擴大投資未必能買到保險

企業主管和顧問指出，這段插曲凸顯出許多企業主管銘記在心的教訓：與川普打交道，務必在公開場合讓他很有面子，並對他表示遵從，這比精確的數字和白紙黑字的承諾還重要。

但許下巨額投資承諾未必管用。南韓現代汽車董座鄭義宣去年3月與川普共同宣布，現代集團將在2025-2028期間，把在美國投資總額提高到210億美元。兩天後，川普對進口汽車重課25%的關稅，現代與樂金在喬治亞州蓋的電池廠9月甚至遭美國移民官員突襲檢查。

對美國大企業執行長提供建議的某公關專家說：「關鍵在怎麼做。身為企業領導人，你必須找到聰明的方式，捍衛自家公司及所屬產業的利益，同時也避免得罪這位總統。」