影／公園玩耍釀悲劇 美國兩男童挖沙坑遭活埋喪命

美國佛羅里達州日前發生一起離奇的意外，兩名14歲男童到公園玩，一起挖了一個沙坑。想不到沙坑突然坍塌，兩名男童就這樣被活埋，最終雙雙不治身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，14歲的瓦茲（George Watts）與哈伯德（Derrick Hubbard）是形影不離的摯友。根據警方調查，1月11日兩人到家附近的公園玩耍，挖了一個約1.5公尺深的沙坑，沒想到沙層瞬間崩塌，將兩人完全埋住。

家屬遲遲等不到孩子回家，到公園查看發現現場只留下兩人的腳踏車與鞋子，驚覺情況不對，趕緊報警求救。當下家屬開始徒手挖掘，消防及救護人員抵達後也立刻加入搶救。雖然不到一小時就找到兩名男童，但送醫之後哈伯德仍在當天死亡，瓦茲則在1月13日下午宣告不治。目前警方尚未釐清兩人實際被埋在沙中多久。

瓦茲的母親賈思敏・瓦茲（Jasmine Watts）表示，沒想到孩子的日常玩耍，竟然成為父母無法承擔的悲劇。不過這並不是第一次傳出類似案件，2024年2月，佛州一名女童也在挖沙時遭活埋身亡；2022年，紐澤西州一名18歲少年也同樣因沙坑崩塌喪命。專家提醒，鬆軟沙地結構極不穩定，深挖沙坑可能藏著致命風險。